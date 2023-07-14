当前我国正处在经济恢复和产业升级的关键期。为推动经济运行持续整体好转，近日，国家发改委、商务部、国资委、工信部、国家市场监管总局等部门先后召开企业座谈会或圆桌会，听取企业经营发展情况、面临的困难问题以及相关意见建议。

记者注意到，这些会议不仅由各部委“一把手”主持召开，还释放出重要政策信号：务实管用的举措和更有针对性的帮扶政策有望进一步出台。

帮助企业解决实际困难

营造良好的发展环境

十天之内，五个部门相继召开六次企业座谈会或圆桌会，部委“一把手”与参会企业面对面交流。

继7月3日国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会后，7月10日，郑栅洁再次召开与民营企业沟通交流机制座谈会。

7月5日，国资委党委书记、主任张玉卓和商务部部长王文涛分别召开国有企业经济运行圆桌会议第一次会议和外资企业圆桌会。

7月7日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开专精特新中小企业圆桌会议。

7月12日，国家市场监管总局党组书记、局长罗文召开个体工商户座谈会，认真听取个体工商户代表经营情况、困难问题和诉求建议，就制定出台更有针对性的帮扶政策措施、促进个体工商户持续健康发展进行了深入交流。

尽管上述会议涉及的企业类型与行业领域各不相同，但都围绕着一个共同的主题——了解企业经营发展情况、面临的困难问题和相关政策建议。

中国社会科学院经济研究所副研究员林盼在接受《证券日报》记者采访时表示，企业家最了解市场真实情况，也有很多意愿和诉求。加强政府部门和企业的交流、建立良好的政企互动机制十分重要，有利于加强政策实施效果和企业获得感。近期多部委相继召开企业座谈会，一方面意在进一步落实“政府与企业常态化沟通交流机制”；另一方面，是根据企业实际情况，为后续完善或出台相关政策提前进行摸底。

“经济增长动力来源于企业。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院副教授陈建伟在接受《证券日报》记者采访时表示，多部委加强与国企、民企、外企等各类市场主体的沟通交流，表达政府对企业的支持、鼓励和合作意愿，能够鼓励企业扩大业务、增加就业机会、提高创新能力，进一步提振信心、稳定预期。

在陈建伟看来，通过与各企业代表交流，可以了解行业发展的现状和面临的挑战，及时评估现行政策的实施效果，并进行调整和优化。

促经济高质量发展政策加力提效

参加部委座谈会或圆桌会的企业代表，一定程度上代表着相关行业的各类情况。

从国家发改委召开的两次座谈会来看，7月3日参会的三一集团、奥克斯集团、圆通速递、波司登、农夫山泉这5家民营企业，分布在装备制造、家电、物流配送、服装、快消品五个行业。7月10日参会的百度集团、隆基绿能、济民可信药业、春秋旅游、驴肉曹餐饮等民营企业，则进一步兼顾了大、中、小型不同规模，覆盖了东、中、西部不同地区。

作为我国经济的重要支柱，民营企业无疑是中国经济复苏和高质量发展的生力军。林盼预计，后续针对民营企业的政策，重点还是落在稳定发展预期方面，包括破除准入方面的隐性壁垒、拓展民间投资项目的融资渠道等方面。

在工信部召开的专精特新中小企业圆桌会议上，来自电子、软件、新材料、新能源、仪器仪表、生物医药等重点行业领域的10家专精特新中小企业负责人作了重点发言，谈了对未来行业及自身发展的看法，反映了生产经营中的实际困难，对进一步优化中小企业发展环境、促进中小企业高质量发展等工作提出了专业性、针对性建议。

在国有企业经济运行圆桌会议第一次会议上，中核集团、国家能源集团、中国电子等企业负责同志也交流了当前经济运行情况、国内外环境变化给企业发展带来的机遇和挑战，并围绕如何进一步支持企业推进技术创新、深化企业改革、发展战略性新兴产业等提出有针对性的意见建议。

陈建伟预计，今年三季度各部委会在推进经济高质量发展政策方面持续加力提效，或将聚焦四个方面，即进一步优化创新支持政策、进一步鼓励发展战略性新兴产业和高附加值产业、进一步加大促消费和稳投资的政策力度、深化推进市场化改革，从而提高经济效率和竞争力。

各部委的座谈会或圆桌会除了全力帮助企业解决实际困难、倾听企业意见建议外，还提出了建立健全常态化沟通交流机制。

北京市社会科学研究院副研究员王鹏对《证券日报》记者表示，随着常态化沟通交流机制建立，将有助于政策细化、精准落实，使企业更加明确未来发展方向和思路。（记者 杜雨萌 刘 萌 郭冀川）

(责编：王仁宏、陈键)

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