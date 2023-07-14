郁琼源

原标题：长江干流梯级电站全力顶峰保供

2023年7月以来，全国多地迎来持续性高温天气，用电需求持续攀升。中国三峡集团13日发布消息称，三峡集团所属长江电力担负起迎峰度夏电力保供责任，运行管理的长江干流乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝六座梯级电站7月11日、12日连续两日调峰量打破2022年历史纪录，最高调峰量超3200万千瓦，有效缓解了华东、华中等地区的用电紧张局面。

据长江电力有关负责人介绍，面对持续高温天气与高负荷的严峻考验，长江电力落实各项保电措施，全力攻坚迎峰度夏。加强气象水文预测预报，加密调度会商，动态跟踪受电区域用电需求，优化调度方案；加密设备巡检和在线监测及诊断分析工作，加强风险防控。7月以来，六座梯级电站高峰运行机组最高达97台，最高单日发电量超9亿千瓦时，11日调峰量超2800万千瓦，12日调峰量超3200万千瓦，相当于26座120万千瓦抽水蓄能电站的调峰能力，并连续两日打破2022年2617.5万千瓦调峰量的历史纪录，充分发挥梯级电站“西电东送”骨干电源点作用，调峰能力大，绿色引擎作用突显。

这位负责人说，此次迎峰度夏能源保供中，梯级电站多次调增出力。7月11日，向家坝电站8台机组全部满发，白鹤滩电站16台机组首次全开运行。7月12日，溪洛渡电站、葛洲坝电站和白鹤滩电站全开运行。

据介绍，在国网、南网统一调度下，长江电力将持续加强长江上游流域水雨情及受电区域气温预测预报，优化控制电站水位，精益编制调度方案，加强设备运维管理，确保梯级电站应发尽发、能发多发。

(责编：申佳平、陈键)

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