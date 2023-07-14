齐慧

原标题：铁路“火车头”作用凸显

当前正值暑期，研学游、亲子游、避暑游等出行高峰叠加，铁路热门线路车票十分抢手。同时，随着各地持续高温，电煤等物资运输需求保持高位。铁路部门充分挖掘运力运能，合理调配资源，有效保障了客货运输平稳。

对铁路人来说，忙碌并不是从暑期才开始的。中国国家铁路集团有限公司有关负责人表示，今年以来，随着经济持续恢复向好，铁路运行各项指标均呈现良好发展态势。铁路部门在做好客货运输的同时，投资也按计划稳定运行，为未来发展奠定了基础。

客流出行顺畅

“今年暑期，学生流、旅游流、探亲流等出行需求旺盛，各地客流预计保持高位运行。”中国国家铁路集团有限公司客运部有关负责人表示。据预测，7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客7.6亿人次，日均发送1200万人次以上，较2019年同期有较大幅度增长。

实际上，今年上半年，元旦、春节、清明、“五一”、端午等假期，铁路都迎来了客流高峰，一些出游的人遇到了火车票一票难求的情况。

今年上半年铁路客流量已经整体恢复至常态。国铁集团数据显示，今年上半年，全国铁路发送旅客17.7亿人次，其中4月、5月、6月旅客发送量快速攀升，较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%，4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。

铁路客流呈现恢复性增长态势，主要是因为经济社会发展平稳向好。在疫情防控措施调整优化后，各行业各领域努力复苏，克服了复杂严峻的外部环境影响，我国经济运行持续回升向好，展现出巨大的发展韧性。

逐渐向好的经济社会发展形势、旅游等业态快速恢复加大了对交通的需求。上述客运部负责人表示，铁路部门积极适应客运市场变化，加强旅客运输组织，科学制定客车开行方案，持续推出便民利民服务新举措，保障了旅客平安、有序、温馨出行。

一方面，精准安排客运供给。充分用好铁路12306系统大数据，动态掌握旅客出行规律，统筹运用线路、机车、车辆资源和乘务人员，及时在重点地区和热门方向增开旅客列车，上半年全国铁路日均开行旅客列车9311列，较2019年同期增长11.4%。

另一方面，优化升级客运产品。加大力度开行旅游列车，增加通达重点旅游城市的运行线路，打造熊猫专列、敦煌号等精品旅游列车品牌，满足旅客多样化需求。持续开好公益性慢火车，改进列车服务设施，方便边远地区人民群众出行，有力服务乡村振兴。

铁路客运还有效推动了区域经济发展。以京津冀为例，据中国铁路北京局客运部相关负责人介绍，今年上半年，铁路部门增加京津城际铁路运力，高峰日每天增加2.76万个席位；通过增加河北固安至北京丰台通勤列车，优化京唐、唐曹线列车运行时刻，增加北京西（北京丰台）至邯郸动车组等措施，持续增开环京通勤列车。这些措施提高了京津冀出行效率，服务京津冀协同发展。

货运持续高位

广西钦州市灵山县荔枝种植面积和产量均居广西之首，今年荔枝大丰收，果农们在喜悦之余也有担心：荔枝的保鲜期比较短，如何能快速将荔枝运送出去，实现增产又增收？

用高铁！当前，广西开行的高铁动车实现与21个省（区、市）直通“当日达”。依托方便快捷的高铁网络，中国铁路南宁局联合中铁快运股份有限公司打造运销绿色通道，提供包装、高铁运输、落地配送“一条龙”服务，助力荔枝畅销全国。今年，灵山县预计有45吨荔枝通过高铁运输，较去年增长50%。

高铁运荔枝只是铁路加大货物运输服务的一个小创新。作为远距离大运量集中货运通道，铁路肩负着大宗商品和民生物资保障的重要职能，为支撑经济正常运转发挥着关键作用。

7月10日，在大秦铁路始发编组站山西大同湖东站，一列列满载煤炭的列车在这里集结、编组，驶向渤海之滨。“推进、推进……”伴随着肩头电台中频频传出的语音指令，调车员李致元紧握车梯，趴在被炙烤得滚烫的列车外皮上，盯着前方线路，不时用电台向调车长通报信号机状态。这是他们当天编挂的第12趟2万吨重载列车。

今年以来，随着我国居民生产生活迅速恢复，尤其是今年夏季气温普遍偏高，各地电煤需求量大幅增加。李致元所在编组列车作业量急剧增加。“我们每个班要步行2万余步，上车、下车、弯腰摘接风管时都是快步小跑。”李致元说，这样可以早干完一钩活，车站就能多发一趟车。

今年以来，国铁集团充分发挥铁路煤炭运输骨干作用，用好大秦、唐包、瓦日、浩吉、兰新铁路等北煤南运、西煤东运主通道，持续增开货物列车，提升山西、陕西、内蒙古、新疆等煤炭主产区外运能力。充分发挥国铁集团和铁路局集团公司两级保供办作用，与地方政府和重点发电企业加强沟通联系，动态掌握存煤情况，精准增加运力投放，对电煤运输需求优先满足，加强组织，确保电煤运输畅通高效，有效保障了国民经济平稳运行和人民群众生产生活。

今年1月至6月，国家铁路发送煤炭10.53亿吨，同比增长1.6%；其中电煤7.77亿吨，同比增长13.1%。截至6月30日，全国363家铁路直供电厂存煤8076万吨，可耗天数30.6天，保持较高水平。

投资保持稳定

7月10日，国家“八纵八横”高铁网“京昆通道”的重要组成部分——成都至宜宾高铁全线铺轨完成，为年内开通奠定了坚实基础。据参与施工的中铁十四局项目部有关负责人介绍，成宜高铁全长约260公里，设计时速350公里。项目建成后，将与渝昆高铁、成贵高铁、贵广高铁相接，形成成都至昆明、贵阳、广州的高速铁路大通道，进一步强化沿线地区客运交流，缩短地区间的时空距离，完善铁路网结构。

铁路投资具有投资规模大、产业带动强、劳动力需求多等特点，可以有效拉动产业链上下游行业共同发展，有力促进区域协调发展。今年上半年，铁路部门积极作为，科学有序推进铁路建设，充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，全国铁路完成固定资产投资3049亿元，同比增长6.9%，为扩内需、稳增长、保民生提供了有力支撑。

国铁集团相关部门负责人介绍，今年上半年，他们围绕“十四五”规划纲要确定的铁路重大工程项目，以联网、补网、强链为重点，突出补短板、强弱项、重配套，加快构建现代化铁路基础设施体系，推动一批重点项目建设取得新进展。

在重点站房建设方面，西安东站站房正式开工建设，广州白云站钢结构全面封顶；在新线建设方面，贵阳至南宁、福州至厦门、沪宁沿江高铁全线联调联试，天津至北京大兴国际机场铁路、南昌至景德镇至黄山高铁、龙岩至龙川高铁福建段全线铺轨贯通，包头至银川高铁、广州至湛江高铁、丽江至香格里拉铁路等一批重点在建项目控制性工程实现突破……据了解，今年上半年，国铁集团科学调配建设资源，优化施工组织安排，强化现场督导检查，同时加强与有关部门、企业的沟通协调，积极推进征地拆迁、市政配套建设和外部环境整治等工作，推动在建项目尽快完成建设投资和实物工作量。

在建项目顺利推进，储备项目也在抓紧落实。上半年，一批铁路重点项目前期工作加速展开，沿江高铁合肥至武汉段、漳州至汕头、潍坊至宿迁高铁，黄桶至百色、平凉至庆阳、邵阳至永州、文山至蒙自铁路，新建郑州南站及相关工程等8个项目完成可行性研究批复。

该负责人表示，下一步，国铁集团将继续坚持服务保障国家重大战略实施，积极有效发挥投资带动作用，为经济社会高质量发展注入活力，加快构建现代化铁路基础设施体系，为率先实现铁路现代化、勇当服务和支撑中国式现代化建设的“火车头”提供坚强有力保障。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经