邹多为

原标题：新华全媒+丨贸易规模有突破 促稳提质有支撑——透视我国外贸进出口半年报

13日，我国外贸半年报出炉。面对复杂严峻的外部环境，今年上半年我国外贸进出口稳中提质、符合预期：同比增长2.1%，规模在历史同期首次突破20万亿元。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，当前，世界经济复苏乏力，全球贸易投资放缓，单边主义、保护主义和地缘政治等风险上升，但我国外贸顶住了压力、稳住了规模、提升了质量，外贸发展总体平稳。

新突破——外贸规模创历史同期新高

20.1万亿元——上半年我国进出口保持增长，规模创下新高点。

“这在历史同期上是第一次，是里程碑式的新突破。”吕大良评价说，从增量上看，上半年我国外贸进出口总值同比增加了4000多亿元，相当于我国去年一整年300多万辆汽车出口的总值。

“这份成绩单实为不易。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究室主任杨光普表示，这是克服主要发达经济体需求明显回落、地缘政治冲突持续、贸易保护主义高涨等不利因素，也是在疫情过后全球零售企业加速去库存，以及防疫物资和“宅经济”产品等前期“一次性拉动因素”消退的情况下取得的新突破，彰显我国外贸承压前行的增长动力和发展韧性。

价格和数量是影响贸易规模的两大表观因素。纵观上半年，我国外贸总值稳中有进，从一季度的9.76万亿元到二季度的10.34万亿元，同比均实现正增长；此外，二季度进出口环比增长6％，5月份、6月份均环比增长1.2％。

除了贸易额不断上升，数量增加也让外贸规模增长更加扎实。经测算，一季度，我国进口、出口数量较去年同期均有所减少，然而进入二季度，进口、出口数量同比转为“双增”，当季进口数量增加5.9%，出口数量增加2%。

“以贸易量的增加带动贸易规模的增长，意味着我国外贸进出口基础坚实，是实实在在的增长。”吕大良说。

新亮点——活力走强、结构更优、动能汇聚

“首批从肯尼亚进口的27箱野生鳀鱼干已经进入生产基地库房，近期还有约60吨鱼干正在肯尼亚等待海运发货。”劲仔食品集团股份有限公司常务副总经理刘特元最近颇为忙碌，公司生产的休闲食品已远销到美国、法国、英国、日本、韩国等全球约30个国家，今年上半年，公司进出口贸易额稳步提升，同比增长均超30%。

在湖南省岳阳市平江高新技术产业园区，劲仔食品平江生产基地实验室工作人员开箱，准备对肯尼亚野生鳀鱼产品进行水分检测（6月28日摄）。6月29日，中国首次进口的肯尼亚野生鳀鱼产品在湖南长沙开幕的第三届中非经贸博览会上亮相。新华社记者 孙瑞博 摄

记者近期在各地调研发现，随着一系列稳外贸政策措施效应持续显现，外贸人拓市场更有劲头，外贸企业发展更有奔头，外贸进出口亮点频现。

——外贸活力走强。上半年，我国有进出口实绩的外贸企业54万家，同比增加6.9％。其中，经营灵活度高、市场适应性强的民营企业依旧是外贸稳增长的主力军，上半年进出口增速高于整体6.8个百分点，规模占进出口总值的比重提升至52.7％，拉动整体增长4.4个百分点。

——外贸结构更优。从贸易方式看，上半年，产业链更长、附加值更高的一般贸易进出口增速快于整体，占进出口总值的比重提升1.2个百分点，达到65.5％；与此同时，跨境电商在“买全球、卖全球”方面的优势和潜力继续释放，进出口1.1万亿元，同比增长16%。

——外贸动能汇聚。上半年，我国对东盟、拉美、非洲、中亚五国的进出口规模同比分别增长5.4%、7%、10.5%、35.6%，均高于同期整体进出口增速；自由贸易试验区、海南自由贸易港进出口分别增长8.6％和26.4％。素有“新三样”之称的电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长61.6％，拉动整体出口增长1.8个百分点。

新挑战——不稳定、不确定、难预料因素较多

世贸组织预计今年全球货物贸易量增长1.7%，明显低于过去12年2.6%的平均水平；主要发达经济体通胀水平仍然较高，持续加息抑制了投资和消费需求；6月份中国制造业采购经理指数（PMI）继续处于收缩区间，其中新出口订单指数较上月下降0.8个百分点，连续4个月下降……

杨光普表示，未来一个时期，无论从全球经济总需求的前景看，还是从国际经贸格局调整的进程看，产能转移、订单转移的压力短期难以消除，不稳定、不确定、难预料因素依旧较多，我国外贸稳增长仍面临较大压力。

2023年6月11日，工人在二连浩特口岸旁的进出口物流园区中装载准备出口的货物。新华社记者 彭源 摄

吕大良说，贸易放缓是各个经济体面临的共同挑战，困难更多是全球性的。与周边已公布数据的经济体相比，我国外贸竞争优势稳中加固。“我们根据WTO公布的最新国际数据进行测算，前4个月，我国出口产品占国际市场份额实现小幅提升，可见我们外贸表现出更强的竞争力。”

越是外部环境不稳定不确定，越要坚定不移办好自己的事。今年以来，我国稳外贸政策措施工具箱继续充实：国办印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，强调稳定和扩大重点产品进出口规模，加快对外贸易创新发展；商务部加大对外贸企业参加各类境外展会的支持，提升自贸协定综合利用率；海关总署推出16条优化营商环境新举措，进一步稳定社会预期，提振外贸发展信心……

吕大良表示，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变。加上良好的产业体系和完备的生产能力，外贸发展韧性足、回旋余地大。同时，我国坚持对外开放，积极推进国际经贸合作，“随着一系列政策措施持续发力，我们有信心、有基础、有条件实现进出口促稳提质目标”。

(责编：申佳平、陈键)

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