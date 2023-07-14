丁雅雯、王钊

原标题：上半年中国外贸创新高 换挡提质释放潜力

在外部环境复杂严峻、全球贸易投资放缓的背景下，上半年我国外贸进出口创下20.1万亿元的历史新高，保持了稳中提质的发展态势。

业内专家指出，当前我国外贸正处于新旧动能“换挡期”。随着更多政策措施发挥效力，外贸增长潜力有望进一步释放。

上半年我国外贸首次突破20万亿元

海关总署的数据显示，上半年我国外贸进出口规模首次突破20万亿元，达到20.1万亿元，同比增长2.1%。其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7%；进口8.64万亿元，同比下降0.1%。

图为货轮停靠在济宁能源龙拱港集装箱码头进行装卸作业

“上半年，面对世界经济复苏乏力，主要发达经济体政策收缩外溢效应显现，国际市场不稳定、不确定、难预料因素较多。我国经济运行整体回升向好，外贸进出口顶住了压力、稳住了规模、提升了质量，总体是符合预期的。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良说。

“6月，衡量全球经济景气度的摩根大通全球制造业PMI降至48.8%，连续10个月位于荣枯线之下。同时，6月美国供应管理学会发布的美国制造业采购经理人指数继续下行，并连续8个月位于荣枯线之下。”英大证券公司首席宏观经济学家郑后成说，在全球经济复苏乏力的背景下，上半年我国外贸成绩来之不易。

今年以来，外贸企业信心有所回升。“今年我们订单总量和利润都在上涨。企业上半年的订单量比去年同期上涨了20%。”盛威国际总裁王磊说，对下半年的外贸需求持乐观预期。

“当前企业出口预期好转，但订单不足问题仍然突出。”中国机电产品进出口商会新闻发言人高士旺说，在外贸环境复杂的背景下，机电产品出口仍面临保增长压力，预计机电产品全年出口额持平或小幅增长。

吕大良表示，当前世界经济复苏乏力、全球贸易投资放缓、地缘政治风险上升，外需减弱对我国外贸的直接影响仍在持续。但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。相信随着我国经济运行持续向好，更多务实有效的措施发挥效力，外贸经营主体的活力进一步增强，我国能够实现进出口促稳提质的目标。

外贸新旧动能“换挡”释放潜力

业内人士认为，当前我国外贸正处于新旧动能“换挡期”，发展潜力有望进一步释放。

一是出口商品“换挡”，“新三样”产品成为新增长点。海关总署数据显示，上半年电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”产品，合计出口增长61.6%，拉动整体出口增长1.8个百分点。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平表示，我国出口的主力商品正由服装、家具等传统商品向“新三样”产品切换。当前，全球对绿色低碳的重视程度逐步提高，而我国对“新三样”产品的供给具有较大优势。未来“新三样”出口仍有较大增长空间。

二是出口国家“换挡”，新兴市场成为外贸增长亮点。记者从多家外贸企业了解到，受益于《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）红利，东盟已成为企业最重要的出口市场之一。

阿里巴巴国际站北方大区总经理刘宇表示，阿里国际站上的商家对RCEP成员国出口额同比增长较快。“5月份，阿里国际站商家对澳大利亚、日本、菲律宾出口额同比增长超过15%，对新加坡出口额同比增长近30%。”

三是贸易方式“换挡”，跨境电商等新业态成为出口新动能。据海关总署统计，今年上半年跨境电商进出口1.1万亿元，同比增长16%。

不少受访企业表示，跨境电商、跨境直播已经成为他们获取订单的重要途径。例如，2021年11月，国机重工集团国际装备有限公司抽调4人组成临时的数字营销部，“试水”跨境电商。“去年初，我们在阿里国际站建站运营。截至目前，公司今年的跨境电商出口额已经突破3100万元。”国机重工集团国际装备有限公司董事长王传明说。

“今年5月，阿里国际站商家每日跨境直播场次比去年同期增长66%，海外观看人数同比增长186%。”阿里国际站跨境直播业务负责人刘进洋说，跨境直播采购能够做到互动更及时、呈现更真实、展示更全面，从而降低由于距离而产生的不信任感。

(责编：申佳平、陈键)

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