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全球首个光伏、储能户外实证实验平台2022年度数据成果发布

李丽云 张蕴
2023年07月14日09:23 | 来源：科技日报
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原标题：全球首个光伏、储能户外实证实验平台2022年度数据成果发布

　　13日上午，国家光伏、储能实证实验平台（大庆基地）2022年度数据成果在黑龙江省大庆市发布。作为全球首个光伏、储能户外实证实验平台，此次发布的数据成果可为新技术、新产品、新方案实际应用效果提供科学的检验对照数据支撑，为国家制定产业政策和技术标准提供科学依据，对于推动行业技术进步、成果转化、产业发展具有重要意义。

　　据悉，国家光伏、储能实证实验平台（大庆基地）总投资60亿元，由国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司投建及管理。2021年11月启动运行，次年1月正式开始实证实验工作。一期项目实证实验方案161种、涉及31个制造厂商69种产品，包括了光伏储能主流产品、推广应用的新产品等，布置安装7大类19种共计515台（套）线测试设备，采集数据点达30多万点，每天采集数据量超过300GB。平台在开展实证实验的同时，本身还具有节能减排的效应，完全建成后，每年折算减少碳排放约140万吨。

　　国家光伏、储能实证实验平台（大庆基地）学术委员会主任谢小平介绍，自平台正式开展实证实验以来，先后发布4次季度实证实验数据。此次经平台学术委员会审查，全面完成了首个完整年的数据采集与分析，编制了《国家光伏储能实证实验平台2022年度实证实验数据成果报告》，针对光伏和储能设备、光储系统等方面多维度分析和探索，形成了高纬度、寒温带地区的265项实证实验对比数据。基于24种不同典型天气，不同应用场景分析维度，实时监测产品和系统的50余项性能参数，积累了气象组件、逆变器、支架、储能系统等大量客观全面科学精准的实验数据和结论。不仅验证了产品性能和技术方案，还取得了若干成果。

　　目前，我国可再生能源发电累计装机容量突破12亿千瓦，其中太阳能发电装机即将突破4亿千瓦，储能产业发展潜力巨大。建设平台开展光伏、储能关键设备、产品、系统的户外实证、实验、检测工作，不仅能为地方经济发展注入强大的创新动能，为行业技术进步提供坚实的数据支撑，为国家制定产业政策与技术标准提供有力的科学依据，同时也为全球新能源行业发展贡献中国智慧、中国成果和中国标准。

(责编：申佳平、陈键)
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