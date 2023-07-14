刘 昊

原标题：中国与东盟架起科技合作桥梁

“从雅加达到万隆，时速350公里，高铁将行程从3小时缩短到40分钟……”一首说唱歌曲《雅万之歌》，在印度尼西亚走红网络。

“中国与东盟重大项目如中老铁路、印尼雅万高铁等一批基础设施项目顺利实施，区域互联互通不断加速发展。”7月13日，中国—东盟中心秘书长史忠俊在第11届中国—东盟技术转移与创新合作大会（以下简称东创会）上表示，中国与东盟的关系已经成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。

中国与东盟山水相依、心手相连。共话科技合作，共创美好家园，中国与东盟各方正携手贡献更加强劲的创新力量。

务实成果不断涌现

昔日泰国北部生态恶化的山地，如今高产油茶树林立。

从2005年开始，中国几乎每年都派出广西专家团前往泰北山区提供资金和技术服务，推广种植中国良种油茶。2017年，广西林业科学研究院的油茶专家团再次到泰北山区，与泰方携手推进“澜沧江—湄公河油茶良种选育”项目，进一步提升油茶质量。

“品种丰富、质量上乘、包装精美！”看到当地生产的茶油及其衍生出的系列产品，就连来自茶油盛产地的广西专家都感到惊叹。

中国与东盟是好邻居、好朋友、好伙伴。科技创新合作始终是中国和东盟各国全方位合作的重要内容和优先方向。近年来，在各方共同努力下，合作关系日趋紧密，亮点纷呈，务实成果不断涌现。

“借助中国和东盟之间的技术转移，双方能够跨越传统的发展阶段，创造符合双方独特需求和利益的创新解决方案。”东盟秘书长高金洪表示。

作为年度科技盛会，东创会创办10年来，在中国和东盟各国之间架起了科技合作的重要桥梁，已成为中国与东盟政府间科技政策交流的重要平台，产学研机构深化创新合作、对接先进技术与创新要素的重要阵地。

统计显示，东创会已累计举办29场部级科技双边会谈，建立7个双边技术转移联合工作组，组织160多场创新合作专场活动，促成签约及意向签约300多项，先进技术展累计参会人数超过1.3万人。

柬埔寨首相助理大臣、工业和科技创新部国务秘书陈勒提认为，本届盛会标志着东盟和中国在科技和创新领域的融合，凸显了双方在合作和可持续发展方面的承诺。

合作前景更加光明

今年是中国—东盟建立战略伙伴关系20周年，也是构建更为紧密的中国—东盟命运共同体提出10周年，中国和东盟科技创新合作面临新的历史发展机遇。

当前，中国科技部正大力推进“一带一路”科技创新行动计划，深入实施中国—东盟科技创新提升计划，推动建设面向未来更加紧密的科技创新伙伴关系。

马来西亚科技与创新部部长郑立慷表示，将继续支持《中国—东盟建设面向未来更加紧密的科技创新伙伴关系行动计划（2021—2025）》，希望本次大会将深化巩固各国的密切合作。

推进务实合作是历届东创会的重头戏之一。本次大会启动了2023年中国—东盟创新创业大赛、发布了《面向东盟的人工智能发展合作倡议》和《中国—东盟科普交流合作工作方案》。7月14日，大会还将举行中国—东盟技术对接会。

“我们期待未来开展更多合作活动，推动中国—东盟合作朝着更加和平、安全、稳定、繁荣的方向发展。”菲律宾科技部部长雷纳托·索里登说。

面向未来，中国与东盟科技创新合作基础坚实、潜力巨大、前景广阔。如何以科技创新实现更加包容、更可持续、更高质量的发展？

共同完善多层次合作机制，持续拓展全方位合作领域，加快构建高水平合作平台，合力打造产学研协同互动模式，进一步深化区域科技创新合作，成为与会各方的共同目标。

“一湾相挽十一国，良性互动东中西”。在中国与东盟各国深化科技交流合作中，广西拥有独特的区位优势。

科技日报记者从大会了解到，广西将加快建设面向东盟科技创新合作区，充分发挥东创会和中国—东盟技术转移中心的平台和桥梁作用，共同为中国—东盟创新共同体建设注入新的科技动能。

并肩而行，相互成就。澎湃的科技创新力量正在助力中国与东盟开创更加繁荣美好的未来。

(责编：申佳平、陈键)

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