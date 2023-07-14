人民网北京7月14日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年金融统计数据情况。中国人民银行副行长刘国强在会上表示，今年以来，人民银行坚持稳中求进工作总基调，稳健货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，推动经济运行整体好转。从上半年数据看，一季度增长较多，4、5月份有所回调，6月份再次回升，总体看保持平稳运行，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济融资成本稳中有降，金融对经济的支持持续加强。

刘国强介绍，从总量看，流动性合理充裕，稳固对实体经济的支持力度。上半年，人民银行降准0.25个百分点，释放长期流动性，增强信贷总量增长的稳定性和可持续性，切实服务实体经济。6月末，广义货币供应量（M2）、社会融资规模存量、人民币各项贷款分别同比增长11.3%、9%和11.3%。上半年，社会融资规模增量为21.55万亿元，同比多增4754亿元；人民币各项贷款增加15.73万亿元，比上年同期多增2.02万亿元。

从结构看，信贷结构持续优化，增强经济发展动能。今年以来，人民银行充分发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，结构性货币政策工具“聚焦重点、合理适度、有进有退”，延续实施普惠小微贷款支持工具和保交楼贷款支持计划，持续加大对普惠金融、科技创新、绿色发展、基础设施等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。6月末，制造业中长期贷款余额同比增长40.3%，比各项贷款增速高29.0个百分点；基础设施业中长期贷款余额同比增长15.8%，比各项贷款增速高4.5个百分点；“专精特新”中小企业贷款余额同比增长20.4%，比各项贷款增速高9.1个百分点；普惠小微贷款余额同比增长26.1%，比各项贷款增速高14.8个百分点；普惠小微授信户数为5935万户，接近6000万户，同比增长13.3%。上半年，发放个人住房贷款总额同比多5164亿元。

从利率看，推动实体经济融资成本稳中有降。上半年，人民银行持续完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥贷款市场报价利率（LPR）改革效能和指导作用，1年期和5年期LPR均下降10个基点，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。上半年，新发放企业贷款加权平均利率为3.96%，比上年同期低25个基点；新发放个人住房贷款加权平均利率为4.18%，比上年同期低107个基点。

“下阶段，人民银行将继续精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，充分发挥货币信贷政策效能，统筹推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，促进经济良性循环。”刘国强说。

(责编：罗知之、高雷)

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