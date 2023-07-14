人民网北京7月14日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年金融统计数据情况。中国人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘在会上表示，上半年，金融机构各项贷款新增15.73万亿元，同比多增2.02万亿元，显示金融体系对实体经济的支持力度进一步加大。

阮健弘介绍，如果从贷款主体看，企（事）业单位贷款是上半年贷款增量的主体。上半年，企（事）业单位贷款新增12.81万亿元，同比多增1.42万亿元，占全部信贷增量的81.5%。住户贷款新增2.8万亿元，同比多增5723亿元。住户贷款多增的主要原因是个人经营贷款和短期消费贷款有所多增。上半年，个人经营贷款新增2.3万亿元，同比多增7593亿元；个人短期消费贷款新增3009亿元，同比多增4019亿元。

如果从行业投向看，新增贷款主要投向制造业、基础设施业等重点领域，房地产行业贷款增长也呈现持续恢复态势，贷款行业结构进一步优化。具体来看：

制造业中长期贷款增速保持较高水平。6月末，制造业中长期贷款同比增长40.3%，比上年同期高10.7个百分点，比全部产业的中长期贷款增速高22.3个百分点。上半年新增2.15万亿元贷款，同比多增8219亿元。其中，高技术制造业中长期贷款同比增长41.5%，比上半年同期高11.5个百分点。上半年新增高技术制造业中长期贷款是4835亿元，同比多增1847亿元。

基础设施行业中长期贷款增长比较快。6月末，基础设施行业中长期贷款同比增长15.8%，比上年同期高3.3个百分点。上半年新增3.25万亿元，同比多增1.1万亿元。

房地产业中长期贷款增速持续上升。6月末，房地产业中长期贷款增长7.1%，比上月末和上年同期分别高0.2和8.5个百分点，增速已是连续11个月上升。上半年房地产业新增中长期贷款6287亿元，同比多增4590亿元。

“下一步，人民银行将继续发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，保持信贷合理增长、节奏平稳，持续加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，助力实体经济运行进一步好转。”阮健弘说。

(责编：罗知之、高雷)

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