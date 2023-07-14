人民网北京7月14日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年金融统计数据情况。中国人民银行副行长刘国强在会上表示，从当前看，人民币汇率虽然有所贬值，但是没有偏离基本面，人民银行也已经综合采取措施管理预期，外汇市场运行平稳，金融机构、企业、居民的结售汇行为理性有序，市场预期基本稳定。用一句俗话说，目前外汇市场既没有“大妈”，也没有“大鳄”。

刘国强介绍，从宏观经济大盘看，我国经济长期向好的基本面没有变。随着经济循环畅通，高质量发展取得新突破，我国经济运行将持续整体好转。从国际收支大盘看，我国经常项目顺差保持在2%左右的适度水平，跨境资本流动基本平衡。近期，境外资金投资境内债券继续保持净流入态势。从储备大盘看，我国外汇储备充足，余额仍然稳居世界第一。而且余额比较高，超过3万亿美元。总的看，有这“三个大盘”做支撑，在市场化的汇率形成机制下，人民币汇率不会出现“单边市”，仍然会保持双向波动、动态均衡。

刘国强指出，汇率是中性的，不能任性操控，否则不但捞不到好处，还会害人害己。人民币汇率的走势从长期看取决于经济的基本面，从短期看是测不准的。长短期综合起来看，我国是大型开放经济体，汇率受到各种因素的影响，既可能升，也可能贬。但是往上、往下，都不会偏到哪里去。过去几年，人民币对美元汇率三次破“7”，然后又三次回到了“7”以内。近期，人民币对美元又一次“破7”，这是2019年以来第四次，但是这几天已经开始明显回升。我国既是出口大国，又是进口大国，“甘蔗没有两头甜”，汇率过高或过低都不好。我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。换句话说，汇率总体上是由市场决定的，同时要更好发挥市场和政府“两只手”的作用，坚决避免汇率大起大落。

“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定既是政策目标，也是大家喜闻乐见的。近年来，在应对多轮外部冲击的过程中，人民银行积累了丰富的应对经验，也具有充足的政策工具储备。既不会没有定力，也不会太佛系。我们有信心、有条件、有能力应对各种冲击，维护外汇市场平稳运行。至于说具体的政策工具怎么样，会根据情况的需要合理使用，政策工具就是拿来用的，需要就用，不需要就不用，需要用哪一种就用哪一种，这要相机抉择。”刘国强说。

下一步，人民银行将以保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定为目标，以预期管理为核心，综合施策、稳定预期，必要的时候对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决防范汇率大起大落。

(责编：罗知之、高雷)

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