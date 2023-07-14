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新华社年中经济调研行丨推动经济回升向好，国内市场引擎如何发力？——年中经济调研行之内需篇

2023年07月14日12:20 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月13日电 题：推动经济回升向好，国内市场引擎如何发力？——年中经济调研行之内需篇

　　开栏的话：今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，着力推动经济高质量发展。上半年，我国经济呈现回升向好态势，一季度实现良好开局，二季度延续恢复态势。与此同时，世界政治经济形势错综复杂，我国经济也面临不少困难挑战。如何全面辩证看待当前经济形势？如何坚定信心、提振预期？即日起，新华社开设“新华社年中经济调研行”专栏，通过新华社记者在基层一线采访调研的观察和分析，反映当前经济运行新现象新趋势，呈现各地各部门推动经济运行持续回升向好的生动实践。今天推出第一篇《推动经济回升向好，国内市场引擎如何发力？——年中经济调研行之内需篇》。

　　新华社记者

　　时至年中，经济形势备受关注。上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，国内需求稳步复苏，强大国内市场成为中国经济应对风雨挑战、迈向高质量发展的强大支撑。

　　面对外部存在的不确定性，如何充分发动强大国内市场引擎，以进一步推动经济持续回升向好？近日，新华社记者赴广东、重庆、安徽、吉林等多地调研，探寻中国大市场蕴含的发展动力。

　　复苏回升，内需成为稳增长“压舱石”

　　盛夏7月，伶仃洋上万里波涛，海天一色。

　　全线合龙的深中通道，宛若一只巨型风筝，盘旋在蔚蓝海面之上。近日，随着东人工岛主线连接隧道最后一段顶板混凝土完成浇筑，国内首个高速公路“海底互通立交”主体正式成形，深中通道建设加速冲刺。

　　“作为国家重大工程，深中通道累计完成投资额已超350亿元。”深中通道管理中心副主任范传斌说，深中通道计划于2024年建成通车，将深圳与中山的车程从2小时缩短为约半小时，成为连通珠江口东西两岸城市群的交通大动脉。

　　跨越山海，千里之外的吉林石化公司转型升级项目建设现场，大型机械设备轰隆作响，起重机吊起大型构件稳稳安放在基座上……挂图作战，抢先抓早，建设现场一天一变样。

　　“吉林石化炼油化工转型升级项目是吉林省单体投资最大的工业项目，将推动传统化工企业加快由‘燃料’向‘化工产品及有机材料’转型升级，打造国内传统炼化企业绿色低碳转型示范工程。”吉林石化科技信息与规划发展处处长田原说。

　　一南一北的两处场景，是今年以来扩大有效投资的鲜明注脚。前5个月，全国固定资产投资（不含农户）超过18万亿元，同比增长4%，基础设施投资挑起大梁，一批既利当前又利长远的重大项目加快推进，必将大幅度带动国内需求。

　　从消费来观察，能更真切地感受到国内市场的韧性和潜力。

　　6月18日晚8点，重庆市民何涛付款下单了一台4K高清显示器，清空了购物车。“趁着有活动，赶紧下单买了心心念念的好物。”何涛说。

　　京东平台近五成中小商家成交额增长超200%；天猫“618”开卖4小时，手机数码家电类目超30家品牌成交额破亿元；快手电商“618”前3天订单量同比增长超70%……

　　平台“618”成绩单，展现线上迸发的消费热情，也折射线下升腾的烟火气。1至5月份，社会消费品零售总额同比增长9.3%，增速比一季度加快3.5个百分点，消费大盘稳中加固。

　　“上半年，广东省消费恢复情况好于年初预期。”广东省统计局局长杨新洪说，通过家电下乡、新增小汽车牌照、发放消费券等系列政策举措，消费复苏势头良好，要进一步加力巩固。

　　今年3月，全球知名会员制仓储连锁超市开市客中国大陆地区的第3家门店在上海开启试运营；4月，电动车生产商特斯拉宣布加码投资，将在沪新建储能超级工厂；5月，明治天津工厂正式投产，加强中国业务板块……

　　外资企业加速布局，国内大市场“磁石”作用持续凸显，成为中国经济应对外部不确定性的有力支撑。今年一季度，由投资和消费构成的内需对中国经济增长贡献率超过100%。

　　今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国充分发挥消费基础性作用和投资关键性作用，着力释放内需潜力。

　　“牢牢把握扩大内需这个战略基点，有效激活的国内大市场，成为经济恢复的‘稳定剂’和‘助推器’。”复旦大学金融研究中心主任孙立坚说。

　　新意涌动，有力释放国内市场新动能

　　夜幕降临、华灯初上，广州市越秀区北京路人头攒动、热闹非凡。潮牌旗舰店里游客精心挑选心仪商品，老字号小吃店外排起长长的等候队伍，书店内人们头戴VR设备感受智慧技术魅力……

　　“通过引入智慧生活体验店等新消费业态，遴选广府庙会、迎春花节等特色新消费，老街道焕发了新活力。”采访中，广州市北京路核心区管委会副主任练坚娟向记者介绍了两组数据：上半年，北京路商圈客流总量5531.1万人次，比2019年同期增长56%；总营业额90.69亿元，比2019年同期增长103%。

　　今年以来，消费焕新，为市场注入新活力。

　　端午假期，全国国内旅游出游1.06亿人次，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%，民俗游、避暑游、研学游火起来；餐饮业日益火爆，多地重现“吃饭要等位、打卡要排队”的热闹场景；直播电商、即时零售、潮流夜市等消费新业态蓬勃发展……

　　消费市场日益回暖的背后，既有疫情防控平稳转段带来消费潜能的释放，更有消费本身向发展型、享受型和品质型升级的大势所趋。

　　走进大众汽车（安徽）有限公司生产基地，数百个机器人正有条不紊地工作，硕大的工厂车间不超过百名工人。这个生产基地将于今年年底实现量产。总投资231亿元人民币的大众安徽新能源汽车项目计划，将构建涵盖研发、生产、销售和售后服务领域的完整新能源汽车价值链。

　　大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德近日表示，中国汽车市场特别是新能源汽车市场潜力巨大，大众将继续深耕中国市场，不断提升针对中国市场需求的研发能力。

　　上半年，我国新能源汽车产销量分别达378.8万辆和374.7万辆，同比增长均超过40%。近日，我国新能源汽车生产迈上2000万辆大关，开启新的里程碑。

　　放眼全国，各地扩大有效投资“新”风拂面。

　　在贵州，多个数据中心项目建设如火如荼，超大型数据中心集群初具规模，吸引优质企业纷至沓来；在江苏，着眼“今天的投资力度就是明天的发展速度”，5G基站、数据中心、工业互联网、人工智能等新基建投资占比不断提升……

　　满足人民对美好生活的向往，以供给提升创造消费新增长点，以消费升级引领供给创新，国内市场新动能持续涌现。

　　产业高端化扎实推进，1至5月份，装备制造业增加值同比增长6.8%，明显快于规模以上工业；数字经济带动增强，信息技术、大数据、人工智能等广泛应用；绿色转型持续深入，5月份，以锂电池、太阳能电池、电动载人汽车为代表的“新三样”产品出口额同比增长50%以上……

　　“各地区各部门积极培育新产业新业态新模式，发展新动能不断壮大，对经济发展支撑作用不断增强。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

　　坚定信心，内需仍需着力挖潜

　　“人流恢复了，营收还没恢复”“来打卡的多，买东西的相对少”……一个文创街区的负责人向记者坦言，相比去年，这里确实热闹多了，但盈利还没有明显好转。

　　微观感受也得到了宏观数据的印证。

　　受多重因素影响，消费恢复面临挑战，5月份社会消费品零售总额增速出现回落；部分企业效益下滑、市场预期不稳，1至5月份民间投资同比下降0.1%……尽管内需总体回暖，但市场需求不足、内生动力不强的问题不容忽视。

　　理性看待问题，更要积极应对，持续加力推动内需市场稳步恢复。

　　炎炎夏日，走进吉林省吉林市昌邑区五金站小区，房龄近30年的老小区院落整洁，楼体粉刷一新，居民正在树荫下乘凉。

　　“现在小区路修好了，楼道更干净了，新单元门更有安全感了，平时散步、健身都能满足。没想到，住了这么多年的老房子也能像新小区一样。”小区居民苗学进告诉记者。

　　既进行道路改造、雨污分流、屋面防水等硬件改造，也结合老旧小区改造建设“口袋公园”，优化绿地布局……今年起，吉林市还将分阶段启动60个老旧小区改造，惠及居民2万户。

　　内需市场，一头连着经济发展，一头连着社会民生。

　　改造提升农村流通基础设施，带动农产品输出、促进农村消费；老旧小区改造解决民生难题；精准投资满足教育、文化、养老需求……“补短板”和“促升级”协同发力，推动国内市场潜力不断释放。

　　进入7月，一架架满载巫山脆李的“脆李专机”从重庆巫山飞往北上广深等各大城市。今年“脆李季”，重庆巫山预计运输总量超过300吨，在全国超过1000座城市实现“次日达”。

　　从“枝头”到“餐桌”，因品质消费而兴，因通达物流而畅。小小脆李，既折射国内大市场旺盛需求，更映照扩投资促消费广阔空间。

　　增加制造业投资，加大重点领域“补短板”力度，系统布局新型基础设施，增强投资增长后劲；提升传统消费，培育新型消费，扩大服务消费，适当增加公共消费，着力满足个性化、多样化、高品质消费需求……

　　培育强大国内市场，空间广阔，前景可期。

　　在调研中，地方宏观经济部门负责同志、企业家都有共同感受——我国宏观政策既审时度势、科学研判，也聚焦重点、精准发力。

　　近期，从新能源汽车下乡到促进家居消费，相关部门正抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策；从加快实施“十四五”规划102项重大工程到推动民间资本参与国家重大项目建设，促进民间投资正持续加力。

　　“随着宏观经济政策效应持续显现，市场需求逐步恢复，供给结构不断调整，相信我国经济发展动能将持续增强、结构将持续向优、态势将持续向好。”国家发展改革委新闻发言人孟玮说。（记者陈炜伟、叶昊鸣、樊曦、刘羽佳）

(责编：宋心蕊、袁勃)
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