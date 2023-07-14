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国产Y12F飞机获颁欧盟航空安全局型号合格证

2023年07月14日16:30 | 来源：新华社
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记者7月14日从中国民用航空局获悉，由中航工业哈飞公司研制的双发涡桨通勤类Y12F飞机，日前获得欧盟航空安全局颁发的型号合格证，标志着该飞机将进一步拓展国际市场。

中国民航局有关负责人表示，这是该飞机在2015年12月10日获得中国民航局型号合格证的基础上，继2016年2月22日获得美国联邦航空局型号认可后，再次获得国外当局颁发的型号认可。此次型号认可的完成，是中国民航局与欧盟航空安全局对中欧双边航空安全协定的成功实践，对于中欧双边适航合作具有重要意义。

Y12F飞机在第十届珠海航展上进行飞行表演。新华社记者 梁旭 摄

Y12F飞机在第十届珠海航展上进行飞行表演。新华社记者 梁旭 摄

Y12F飞机最大起飞重量8.4吨，最多可乘坐19名旅客，可广泛应用于客货运输、海洋监测、空投伞降、航空摄影、地质勘探、医疗救护等领域。

据悉，中国民航局同时也完成了对空客直升机公司EC175B直升机的型号认可审查并颁发证件。（记者周圆）

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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