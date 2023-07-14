原标题：我国草原畜牧业转型成效逐步显现

7月13日至14日，记者在内蒙古兴安盟扎赉特旗举办的全国草原畜牧业转型升级工作现场会上了解到，当前，我国草原畜牧业的发展优势和潜力正在逐步显现，草原生态和基础设施持续改善，为转型升级奠定了良好基础。国家发展改革委、农业农村部和内蒙古、四川、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团发展改革、农业农村部门相关负责同志，兴安盟以及15个项目县（旗、师）的相关负责同志参加了会议。内蒙古、新疆、四川、青海以及内蒙古扎赉特旗、四川红原县、宁夏盐池县、甘肃肃南县、新疆昭苏县等项目建设工作相关负责人作交流发言。

草原畜牧业是现代畜牧业的重要组成部分。近年来，我国坚持生态优先、绿色发展，加强草原生态保护，加快推进草原基础设施建设，草原畜牧业发展方式逐步转变，草原生态恶化趋势得到初步遏制，但草畜矛盾依然突出。2021年底国家发展改革委、农业农村部、国家林草局三部门联合印发《草原畜牧业转型升级试点工作方案（2022—2025年）》，部署启动草原畜牧业转型升级试点示范工作，在内蒙古、四川、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团等牧区半牧区的15个县（旗、师）启动实施草原畜牧业转型升级项目建设工作，每年拿出6亿元开展草原畜牧业转型升级建设。今年3月1日正式实施的新修订《中华人民共和国畜牧法》专门增加了“草原畜牧业”一章，明确提出：国家支持牧区转变草原畜牧业发展方式，鼓励推行舍饲半舍饲圈养、季节性放牧、划区轮牧等饲养方式，合理配置畜群，保持草畜平衡。

国家发展改革委农经司副司长、一级巡视员邱天朝在现场会上说，近年来，新型畜牧业生产经营模式加快发展，目前全国畜禽养殖规模化率超过70%，鼓励牧民向联合经营和多种经营方式发展，已经取得了初步成效。

“推进草原畜牧业转型升级机遇难得，使命光荣，责任重大。近两年，中央一号文件都对推进草原畜牧业转型升级作出部署。”农业农村部畜牧兽医局副局长辛国昌在现场会上告诉记者，15个项目县（旗、师）基本完成了年度目标任务，取得了预期成效。一是优质饲草供应保障能力有所提升。红原县实施卧圈种草8000亩，项目区草原综合植被盖度达到86.4%，优质饲草产量提升近10倍。二是设施装备条件逐步改善。新疆兵团第九师加强基础设施配套，在饲草收获、牲畜饲喂和除粪清污环节实行机械化，畜牧养殖机械化水平达到了80%。三是良种繁育基地建设取得新进展。扎赉特旗内蒙古杜美牧业生物科技有限公司探索培育多羔羊新品种，以良种促增收，取得了可喜成绩。四是三产融合富民惠民见实效。肃南县实施品牌战略助力产业发展，通过网红平台“共享牧场”云端销售肃南羔羊。2022年，销售额达450万元，农牧户每只羊可多收入120元。

记者从现场会上了解到，经过一年多的项目建设，各地在饲草料供给、品种改良、生产方式转变、加工流通体系建设等方面，探索形成了一批好的经验做法。农业农村部计划财务司副司长时以群在会上表示，该项目政策支持力度大、试点效果和带动效应明显。在大力发展现代设施农业的重要机遇中，通过草原畜牧业转型升级，提高草原畜牧业规模化、标准化、产业化水平，可以说正逢其时。肃南县采取“天然放牧+舍饲养殖+异地借牧”方式，实现“禁牧不禁养、减畜不减收”；扎赉特旗填补了肉羊优良品种的空白；布尔津县以每10户牧户选出1名代表作为职业代牧人，968名职业代牧人持证上岗，解放近2000余名牧民实现多渠道增收，带动人均增收3000元；红原县探索了人-草-畜智联一体的“红原草地畜牧业数字化监管”模式，创新构建了人、草、畜三维一体的矢量主题数据库，实现了全县756.9万亩草原资源、47.2万头牦牛数字化管理和草畜平衡智能化监管；“盐池滩羊”、昭苏县“天马国际旅游节”等品牌建设促进了三产融合发展。

“扎赉特旗坚持生态优先、绿色发展，持之以恒加强草原生态保护建设，突出发展肉牛、肉羊、饲草三大产业，实施草原保护修复、育种平台、饲草基地、标准化养殖牧场、深加工冷链物流、草原畜牧业服务体系、草原畜牧业数字化平台七项工程，推行小规模、大群体‘户繁户育’家庭规模标准化生产和‘公司+合作社+农户’利益联结模式，促进联农带农。”扎赉特旗副书记、旗长麒麟说。

邱天朝指出，我国草原畜牧业转型升级尚处于起步阶段，一是产业化经营发展缓慢；二是科技支撑不足；三是饲草料保障不足。他强调，要进一步提高政治站位，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，把加强草原生态修复、推动实现草畜平衡、推进草原畜牧业转型升级，作为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的一项重要任务来抓。多措并举、综合施策、对症下药，加快补齐短板弱项，确保草原畜牧业转型升级取得良好效果。

邱天朝强调，推进草原畜牧业转型升级的主要目标是实现草畜平衡、草原生态良性循环和草原畜牧业现代化。主要方向是大力推行暖季草原适度放牧和冷季舍饲半舍饲相结合的生产模式，实现草原生态效益、经济效益和社会效益“多赢”。以天然草原保护和修复、高产稳产优质饲草基地、现代化草原生态牧场或标准化规模养殖场、优良种畜和饲草种子基地、防灾减灾饲草储运体系为主要内容的项目建设，是推进草原畜牧业转型升级的重要抓手。一是要树立系统思维，从良种繁育、种畜供应、集中育肥、饲料供应、疫病防控、产品加工、市场销售等一体化全产业链环节出发，加快补齐产供储加销全产业链环节短板。二是加快科技创新和支撑，充分挖掘肉牛、奶牛、肉羊以及饲草等优良种质资源，加快培育一批具有自主知识产权、适合本地的优良新品种。完善养殖机械化配套设施，提高养殖现代化水平。三是要加强资金统筹安排，各地要安排各方面支持草原生态保护和修复、支持畜牧业发展的资金渠道。积极引导市场主体加大投入，特别是在现代化草原生态牧场、标准化规模养殖场建设等方面，充分调动社会资本积极性，鼓励市场化发展。

会议期间，参会代表现场观摩了扎赉特旗乌恩扎拉嘎嘎查蒙特牛繁育中心、乌都岱嘎查肉牛集中繁育育肥基地、内蒙古天牧臻肉业有限公司、内蒙古杜美牧业生物科技有限公司、扎赉特旗国家草原畜牧业转型升级核心区 2 万头优质肉牛生态项目、扎赉特旗国家草原畜牧业转型升级核心示范区羊草种植项目等草原畜牧业转型升级项目建设点。（记者 焦宏 见习记者 周阳）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经