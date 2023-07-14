新华社北京7月14日电（记者陈炜伟、严赋憬）国家发展改革委、国家能源局、国家乡村振兴局14日联合对外发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》。意见提出，深入实施农村电网巩固提升工程，全面巩固提升农村电力保障水平，推动构建农村新型能源体系。

意见提出，坚持问题导向和目标导向，既要聚焦解决农村生产生活用电中的急难愁盼问题，补齐农村电网短板，提升农村地区供电能力和供电质量，也要适应农村可再生能源开发、新能源汽车下乡等新任务新要求，提升农村电网综合承载能力，推动农村电网巩固提升和农村用能清洁低碳转型。

意见明确，到2035年，基本建成安全可靠、智能开放的现代化农村电网，农村地区电力供应保障能力全面提升，城乡电力服务基本实现均等化，全面承载分布式可再生能源开发利用和就地消纳，农村地区电气化水平显著提升，电力自主保障能力大幅提高，有力支撑乡村振兴和农业农村现代化。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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