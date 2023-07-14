原标题：进出口银行举办机关“四强”党支部建设论坛

近日，进出口银行机关“四强”党支部建设论坛在京举办。论坛总结分享机关“四强”党支部建设的经验做法。行党委副书记、副董事长、行长任生俊出席论坛并讲话，行党委委员、副行长、机关党委书记李钧致辞。党委委员、驻行纪检监察组组长曾明子，党委委员、副行长张文才、陈斌、张劭辉出席论坛。中央和国家机关工委政策研究室张晓明同志出席论坛并予以充分肯定。

论坛现场，总行机关14个党支部以多种形式展示了推动支部工作的思路举措和创新案例，分享了特色做法和工作成效，将政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的要求具象为一个个生动的故事和案例，充分展示了机关基层党组织为建设“四强”党支部所作努力。

论坛指出，总行机关要持续推进政治机关建设，坚决走好第一方阵。要大力开展模范机关创建和“四强”党支部建设，引导广大党员干部坚定政治立场、把握政治方向，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终牢记“政策的背后本质是政治，政策性就是政治性”，不断提升服务“国之大者”、服务政策性金融事业的能力水平。

论坛强调，总行机关要加强党建与业务的深度融合，做到党建工作与中心工作两手抓两促进，推动党建工作与业务工作相互促进、相得益彰。

论坛要求，总行机关要增强基层党组织建设的针对性和有效性，不断创新党组织活动的方式内容，增加对党员干部的吸引力，尤其是对年轻党员干部的教育引领。同时要注重联系服务群众，在解决干部群众急难愁盼问题方面用心用情用力，坚决防止形式主义。

(责编：董童、李源)

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