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7月16日0时起全国进入“七下八上”防汛关键期 水利部安排部署防汛关键期重点工作

2023年07月15日08:23 | 来源：人民网
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人民网北京7月15日电 （欧阳易佳）7月14日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持防汛关键期专题会商并表示，7月16日0时起全国进入“七下八上”防汛关键期。

据水利部预测，“七下八上”期间，我国洪旱并重，局地暴雨洪涝多发重发，降雨主要呈“东部南部多、西北少”分布。松花江、第二松花江、黑龙江中游、辽河浑河太子河、淮河流域沂沭泗等可能发生较大洪水；内蒙古中部西部、新疆东北部、宁夏、甘肃西部、陕西中部北部、山西、河北西部北部等地可能出现阶段性干旱；有2至3个台风登陆我国。

水利部要求各地水利部门认真贯彻落实主汛期、防汛关键期工作机制，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，坚持人民至上、生命至上，守土有责、守土负责、守土尽责，增强忧患意识、风险意识，树牢底线思维、极限思维，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、汛情、工情、灾情“四情”防御，抓实抓细各项防御措施，牢牢扛起防汛抗旱“天职”，全力做好水旱灾害防御各项工作。

李国英强调，一要绷紧预报、预警、预演、预案“四预”工作链条。加密雨水情监测，滚动分析研判，提前作出预报；根据前期雨水情实况科学调整预警阈值，及时发布预警信息，确保到岗到人；衔接预报结果，滚动开展洪水预演；根据预演结果，滚动更新防御预案。二要聚焦重点对象做细做实未来一周防御工作。根据预测预报，重点关注第二松花江、松花江干流、沂沭泗水系汛情，紧盯当前热带气旋对珠江流域和海南省的影响，扎实做好水库调度、堤防巡查防守、蓄滞洪区运用准备等工作。三要高度重视工程安全度汛。以大江大河干流及重要支流上的在建工程、病险水库、坝下有村庄的淤地坝为重点，逐工程、逐库、逐坝对度汛方案和措施进行再检查、再落实。四要高度关注高温影响下的冰川堰塞湖溃决风险。充分利用高分遥感等技术手段，密切监视冰川堰塞湖发展变化，滚动分析研判溃决风险和影响范围，提前落实溃决洪水防范措施。

(责编：陈键、高雷)
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