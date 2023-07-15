人民网北京7月15日电 （记者李栋）当前正值华南早稻成熟收获、晚稻栽插的关键时期，也是畜牧业生产和伏季休渔的重要时期，针对今年即将登陆我国并影响农业生产的首个台风，农业农村部近日紧急部署防御工作，确保人民生命财产安全和农业生产安全。

据中央气象台预报，菲律宾附近热带低压已于7月14日上午生成，强度逐渐增强，可能加强为今年第4号台风，成为今年登陆我国的首个台风。预计17日中午至夜间在海南岛北部到广东西部一带沿海登陆，受其影响，对已成熟早稻收获晾晒不利，同时强风、暴雨也将给农业生产造成不利影响。

农业农村部相关负责人表示，对台风可能登陆的重点地区，要组织机关干部进村入户，广泛动员发动，提早落实防御措施，确保农（渔）民生命财产安全和农业生产安全。

“要通过加强与气象、应急、水利、海洋等部门的沟通会商，及时发布预警信息，第一时间通知到相关海域的渔船和人员，及时报告渔船进港、渔民撤离上岸、渔政船待命等防御准备情况。”该负责人强调。

在落实防御措施方面，立即动员相关海域作业渔船和养殖人员尽快回港或就近避风、避浪，落实编组生产制度，及时加固维护渔港设施和堤坝，做好养殖设施防护等各项工作，确保人员生命安全。

当前正值早稻收获时期，“要提前做好收获、烘干机具和农机应急作业队调度准备，组织农户、机手抓住降雨前和降雨间隙抢收抢晒已成熟早稻等作物，及时开展烘干，确保颗粒归仓。”该负责人强调，灾后要狠抓生产恢复，及时组织专家核查评估灾害影响，制定生产恢复技术指导意见，因时因地因灾落实灾后恢复生产技术措施。

“对严重受灾地块，结合农时季节和地区特点，指导农民搞好补种改种。同时，做好种子、种苗、种畜及化肥、农药、疫苗等生产资料调剂调运，满足灾后生产恢复需要。”该负责人说。

(责编：陈键、高雷)

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