人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

堵严"风险点" 农业农村部部署近期灾害性天气防御工作

2023年07月15日08:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月15日电 （记者李栋）当前正值华南早稻成熟收获、晚稻栽插的关键时期，也是畜牧业生产和伏季休渔的重要时期，针对今年即将登陆我国并影响农业生产的首个台风，农业农村部近日紧急部署防御工作，确保人民生命财产安全和农业生产安全。

据中央气象台预报，菲律宾附近热带低压已于7月14日上午生成，强度逐渐增强，可能加强为今年第4号台风，成为今年登陆我国的首个台风。预计17日中午至夜间在海南岛北部到广东西部一带沿海登陆，受其影响，对已成熟早稻收获晾晒不利，同时强风、暴雨也将给农业生产造成不利影响。

农业农村部相关负责人表示，对台风可能登陆的重点地区，要组织机关干部进村入户，广泛动员发动，提早落实防御措施，确保农（渔）民生命财产安全和农业生产安全。

 “要通过加强与气象、应急、水利、海洋等部门的沟通会商，及时发布预警信息，第一时间通知到相关海域的渔船和人员，及时报告渔船进港、渔民撤离上岸、渔政船待命等防御准备情况。”该负责人强调。

在落实防御措施方面，立即动员相关海域作业渔船和养殖人员尽快回港或就近避风、避浪，落实编组生产制度，及时加固维护渔港设施和堤坝，做好养殖设施防护等各项工作，确保人员生命安全。

当前正值早稻收获时期，“要提前做好收获、烘干机具和农机应急作业队调度准备，组织农户、机手抓住降雨前和降雨间隙抢收抢晒已成熟早稻等作物，及时开展烘干，确保颗粒归仓。”该负责人强调，灾后要狠抓生产恢复，及时组织专家核查评估灾害影响，制定生产恢复技术指导意见，因时因地因灾落实灾后恢复生产技术措施。

 “对严重受灾地块，结合农时季节和地区特点，指导农民搞好补种改种。同时，做好种子、种苗、种畜及化肥、农药、疫苗等生产资料调剂调运，满足灾后生产恢复需要。”该负责人说。

(责编：陈键、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“氢”风徐来 我国稳步推进绿氢规模化应用与产业链发展
　　当前，在“双碳”背景下，在国家政策以及相关技术的支撑下，我国绿氢“制、储、运、加、用”等产业链稳步发展，应用场景不断丰富。 今年6月底以来，中国石化新疆库车绿氢示范项目成功产氢，生产的绿氢通过管道运输到塔河炼化，替代现有天然气化石能源制氢，实现了万吨级绿氢炼化项目全产业链贯通；三峡集团内蒙古纳日松光伏制氢产业示范项目成功产氢，项目年产氢气约1万吨，主要应用于化工和交通领域；华电青海德令哈100万千瓦光氢储项目投产，年可发绿电22亿度，制氢规模600标准立方米/时；国家能源集团宁东可再生氢碳减排示范项目50万千瓦光伏项目已全容量并网，产生的氢气将用于化工、交通等多场景…… 新疆库车绿氢示范项目厂区。…
堵严"风险点" 农业农村部部署近期灾害性天气防御工作
　　人民网北京7月15日电 （记者李栋）当前正值华南早稻成熟收获、晚稻栽插的关键时期，也是畜牧业生产和伏季休渔的重要时期，针对今年即将登陆我国并影响农业生产的首个台风，农业农村部近日紧急部署防御工作，确保人民生命财产安全和农业生产安全。 据中央气象台预报，菲律宾附近热带低压已于7月14日上午生成，强度逐渐增强，可能加强为今年第4号台风，成为今年登陆我国的首个台风。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部