新华社长沙7月14日电（记者谢奔）记者14日从中国铁建重工集团获悉，由该单位牵头的湖南省科技重大专项“超级地下工程智能成套装备关键技术研究与应用”在长沙通过综合验收。

该专项于2019年立项，由铁建重工牵头，联合中南大学、湖南大学、国防科技大学、株洲硬质合金集团等科研力量，经过集中攻坚，项目团队攻克了超大断面竖井刀盘设计与管片快速拼装同步技术、地质探测装备高精度定位与深部岩体应力检测等10余项关键技术，自主研制了全球最大直径（23米级）全断面竖井掘进机、国产首台千米级水平钻探装备等四大类专用成套装备，以及高性能长寿命滚刀、多种规格掘进机主轴承两类核心基础零部件。

验收专家组认为，该专项攻克了多项国际技术难题，研制的部分装备填补了国际空白，满足了高原铁路、引绰济辽等国家重大工程项目建设需求，抢占了全球地下工程装备行业的技术制高点，取得显著的经济效益与社会效益；专项有效解决了地下工程建设感知难、开挖难、钻探难、机群协同难、智能管控难等问题。

(责编：陈键、高雷)

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