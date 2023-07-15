原标题：苏宁易购发布半年度业绩预告 核心家电3C业务二季度盈利

7月14日晚间,苏宁易购发布2023年半年度业绩预告显示,二季度公司核心家电3C业务实现盈利,且季度销售规模环比增长。

公告显示,在一二级市场,公司推进店面体验升级,实现多个“苏宁易家”店面模型的落地及推广,并紧抓消费复苏、促销旺季,加大推广高端产品及家电场景套购,上半年家电3C家居生活专业店可比门店销售收入同比增长14.9%,其中二季度同比增长18.4%。

苏宁易购零售云业务继续保持了较快发展,上半年新开862家店面,截至6月30日苏宁易购零售云加盟店总数达到10286家,零售云渠道商品销售总规模同比增长42.5%,其中二季度同比增长54.2%。在今年4月召开的零售云2023合作伙伴大会上,苏宁易购进一步明确了零售云全年新开2000店,重点拓展500家Super店,年销售规模同比增长50%的发展目标。

加速布局即时零售、直播等业务,苏宁易购近来陆续深化与美团、饿了么、抖音生活服务、百度等企业合作,将自身的家电3C供应链能力向外输出,触达更多用户。

当下全国多地进入“高温时刻”,清凉、制冷类家电产品迎来旺销,苏宁易购启动家电3C潮玩暑促、“全民抢彩电”等一系列活动,紧抓市场机遇。

(责编：崔元苑、李源)

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