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中国一汽成立70周年特别报道│中国汽车工业暨一汽迎来70周年华诞

2023年07月15日18:56 | 来源：新华社
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原标题：中国一汽成立70周年特别报道│中国汽车工业暨一汽迎来70周年华诞

7月15日，中国汽车工业迎来70周年华诞，“共和国长子”中国一汽也迎来成立70周年纪念日，一汽在吉林省长春市举办大会纪念这一时刻。当日，一汽生产的第5577万辆汽车在长春下线。

7月15日，一汽生产的第5577万辆汽车出车仪式在中国一汽成立70周年庆祝大会上举行。新华社记者张楠摄

1953年7月15日，第一汽车制造厂奠基典礼在长春市西南郊举行，这里研发制造出新中国第一辆汽车、第一辆东风牌小轿车、第一辆红旗牌高级轿车。

7月15日，一汽生产的第5577万辆汽车出车仪式在中国一汽成立70周年庆祝大会上举行。新华社记者 颜麟蕴摄

中国一汽总经理、党委副书记邱现东在大会发言中表示，一汽荒原建厂、三年投产，结束了新中国不能造车的历史，创立“解放”“红旗”两大民族品牌，为中国汽车工业培养了一大批懂技术、会经营的产业人才，推动产业链成长壮大。“如今，中国一汽已成长为年产销超过300万辆的国有特大型汽车企业集团。”邱现东说。

7月15日，中国一汽成立70周年庆祝大会颁发“永远的奋斗者”致敬信和中国一汽成立70周年纪念章。新华社记者 张楠摄

一汽的发展历程，见证了中国汽车工业的艰苦奋斗。70年来，中国汽车工业从一个制造厂到一大批汽车企业集团，从一个民族汽车品牌到一大批知名民族汽车品牌，形成了完备的现代化产业体系。

7月15日，在中国一汽成立70周年庆祝大会上，一汽员工在台上领取“永远的奋斗者”致敬信和中国一汽成立70周年纪念章。新华社记者 颜麟蕴摄

截至目前，一汽累计产销整车超过5500万辆，营业收入超80000亿元、利税总额超18000亿元，资产总额超6000亿元，成长为全球知名汽车制造商，位居世界500强企业前列。近5年红旗品牌销量增长65倍，品牌价值达到1155亿元。

7月15日，在位于吉林长春的红旗会堂前，市民与正展出的解放车合影留念。新华社记者 颜麟蕴摄

伴随全球汽车产业加速变革，电动化、智能化转型浪潮风起云涌。一汽正在加快推进高水平科技自立自强、掌控关键核心技术。邱现东表示，企业将坚持创新驱动发展，坚定不移打造世界一流企业，全力以赴把民族汽车品牌搞上去。（段续、张建）

(责编：崔元苑、李源)
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