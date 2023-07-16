魏玉坤

新华社北京7月15日电（记者魏玉坤）国家统计局15日发布数据显示，今年夏粮产量稳中略减，仍处于较高水平，实现了丰收。全国夏粮产量14613万吨（2923亿斤），比上年减少127.4万吨（25.5亿斤），下降0.9%。

夏粮播种面积持续增加。2023年全国夏粮播种面积26609千公顷（39913万亩），比上年增加78.5千公顷（117.8万亩），增长0.3%，连续3年实现增长。

夏粮单产小幅下降。2023年全国夏粮单产5491.8公斤/公顷（366.1公斤/亩），比上年减少64.3公斤/公顷（4.3公斤/亩），下降1.2%。

国家统计局农村司司长王贵荣表示，夏粮单产下降主要是受河南等地严重“烂场雨”天气影响。夏粮播种以来，主产区光热充足，大部时段农田墒情良好，农业气象灾害影响偏轻，病虫害防控及时有效，前期条件总体有利于作物生长发育和产量形成。但5月下旬北方麦区出现大范围降雨，持续时间长、过程雨量大、影响范围广，导致灌浆期小麦光照不足，千粒重下降。此外，西南地区冬春连旱，云南、贵州等地夏粮单产有所下降。

“夏粮是全年粮食生产的第一季，夏粮丰收为稳定全年粮食生产奠定了坚实基础，为推动经济持续回升向好、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展提供了有力支撑。”王贵荣说。

(责编：王震、李楠桦)

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