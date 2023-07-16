中央网信办查处一批杜撰歪解公共政策的造谣传谣账号
2023年07月16日08:19 | 来源：新华社
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新华社北京7月15日电近期，一些网络账号杜撰、歪解公共政策信息，误导群众、从中牟利。中央网信办指导网站平台开展重点排查整治，坚决打击造谣传谣行为，处置违法违规账号373个。
中央网信办通报了部分典型案例，包括对“股市小作文”“国家补短板强弱项领导小组”“不同人群使用不同颜色社保卡”“水稻上山”等谣言的处置情况。
中央网信办相关部门负责人表示，将持续坚决打击造谣传谣行为，从严查处发布谣言的账号主体，曝光典型案例，形成有力震慑。同时欢迎有关部门和网民积极参与举报，合力铲除网络谣言生存土壤，共同打造清朗网络空间。
(责编：王震、李楠桦)
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