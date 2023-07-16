全总：努力为新就业形态劳动者提供更多贴心服务
2023年07月16日08:41 | 来源：光明日报
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本报北京7月15日电（记者任欢）中华全国总工会14日在京召开“关爱新就业形态劳动者”新闻发布会。发布会上，全总基层工作部副部长黄龙介绍，第九次全国职工队伍状况调查结果显示，包括货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员在内的全国新就业形态劳动者已达8400万人，成为职工队伍的重要组成部分。为此，全总近日召开全国新就业形态劳动者工会工作推进会暨“三年行动”启动仪式，发布《深入推进新就业形态劳动者工会工作三年行动计划（2023—2025年）》（以下简称《计划》），努力为新就业形态劳动者提供更多贴心服务。
黄龙表示，《计划》明确，通过3年的努力，一是实现工会组织对新就业形态劳动者的思想政治引领显著增强，凝聚力量建功新时代的行动更加自觉；二是新就业形态劳动者建会入会数量持续增加，对工会组织的认同度、归属感进一步提升；三是新就业形态劳动者权益保障机制更为系统完善，服务精准化、智能化水平不断提高；四是新就业形态劳动者工会工作组织领导和各项保障机制更加健全，系统性更强。
在新就业形态劳动者权益保障方面，全总权益保障部副部长苏文帅表示，新就业形态劳动者最关注的首先是收入及岗位的稳定性，其次是社会保障，特别是社会保险的缴纳。下一步，全总将聚焦三个层面发力：一是推动国家和政府部门完善新就业形态劳动者权益保障制度，二是引导企业履行责任，三是打造一系列服务品牌、做强服务阵地、创新一系列服务项目，为新就业形态劳动者送温暖、送文化、送健康。
(责编：王震、李楠桦)
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