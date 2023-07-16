原标题：全国政协委员周鸿祎：网络安全和信息化工作重要指示为安全企业科技报国指明奋斗方向

全国网络安全和信息化工作会议近日在京召开，会上传递了党中央对网络安全工作的重要指示。全国政协委员、安全科技行业领军者周鸿祎学习重要指示后表示“备受鼓舞，深感责任重大”。

周鸿祎表示，党的十八大以来，网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等法律法规相继颁布，构建了我国网络安全政策法规体系的“四梁八柱”，网络空间法制化程度不断提高，中国已经从网络安全的追随者变为引领者。特别是刚刚审议通过的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，体现了网络治理的中国智慧，一方面坚持依法治网，一方面坚持包容审慎的原则，针对新技术新业态不断优化治理方式，在保证安全可控的前提下，为科技企业创新提供了信心和保障。

重要指示中强调要“坚持筑牢国家网络安全屏障，坚持发挥信息化驱动引领作用”。周鸿祎表示，作为奋斗在国家数字安全最前线的科技企业创业者，对此深有感触。从360在网络空间的攻防实践看，进入数字文明时代后，传统的安全做法已经无法应对新挑战，这也要求安全行业要在总体国家安全观的指导下，坚持底线思维和极限思维，以科技创新推动大网络安全格局的构建，“上科技高山，下数字化蓝海，扶助中小微企业实现数字安全一个都不能少”，为数字经济健康发展筑牢数字安全屏障。

周鸿祎认为，目前国家级网络攻击已经成为我国网络空间的最大威胁，“看不见”攻击是我国数字安全科技领域最大的痛点和卡脖子问题。国家对网络安全和数字安全的重视被提升到前所未有的高度，近期一系列重要指示和重大论述，为推动网络强国建设提供了遵循、指明了方向。

360常年战斗在网络攻防实战的前线，已经帮助国家捕获了51个境外国家级黑客组织针对我国发动的数千次网络攻击。周鸿祎认为，新的历史时期下，科技企业要坚持科技报国，善于开拓创新，勇于担当，敢于亮剑，才能承担起更大的责任，提高我国网络空间防御能力和国际话语权。

在周鸿祎看来，大模型技术重构全球数字产业的当下，大模型推动下的智能化将成为数字化的高峰，同时，AI大模型安全问题也成为了世界前沿课题。实现大模型“安全向善可信可控”发展，将成为我国提升网络空间影响力和竞争力的关键，也是360坚持攻克的方向。

周鸿祎表示，360将在党和政府的坚强领导下，践行新的发展理念，一以贯之地落实总体国家安全观，持续聚焦数字安全，坚持磨砺核心技术，冲在网络空间第一线，不断探索数字安全的“中国方案”，为网络强国的建设保驾护航。

(责编：曹淼、李源)

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