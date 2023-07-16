原标题：中国核电成功举办科技创新专题党课暨首届高层次人才培训

7月12日至14日，中国核电在中核武汉组织旗下10家成员单位的首席专家、科技带头人、首席技师、“揭榜挂帅”项目负责人等67人及中核武汉部分中层干部开展首届高层次人才培训，进一步推动中国核电科技创新战略、顶层设计务实高效落地。

中华全国总工会副主席高凤林讲授工匠精神和大国工匠工作法，围绕劳模及工匠人才创新工作室的建设和高技能人才的培养进行经验分享；清华大学校务委员会副主任、中国核学会副理事长姜胜耀对当下先进核能反应堆及国内外核能发展形势作解读；清华大学王雪教授围绕学术论文写作的方法论展开介绍；中核集团战略规划研究总院知识产权与成果转化研究所所长莫丹对知识产权类别、成果转化形势要求等作了讲解；中国核电财务部主任张泉对科研预算申报、经费使用与管理、科研经费验收等政策进行了详细解读。全体学员还参观了华中科技大学电力动模实验室和光谷华科科技园，与科技园管委会在科技创新与成果转化方面做了交流。

培训期间，中国核电党委副书记张国华以《有情怀、有自信、敢为天下先，建设堪当强核报国时代重任的科技人才队伍》为题讲授科技创新专题党课并作开班动员。

党课从新思想新理论指引开拓新方向新路径、用党的创新理论武装头脑指导实践、加快构建完善新时代核科技创新体系、培养高素质科技创新人才队伍等四个方面，着重就马克思主义中国化时代化“两个结合”“六个必须坚持”进行了详细阐述。

党课强调：中国核电科技创新工作者，要担当起强核报国续写我国核工业新的辉煌篇章的重任，深刻领悟“两个结合”的精髓要义，传承弘扬中华优秀文化，厚植“修身齐家治国平天下”的情怀与抱负，努力成为勇闯“无人区”的探索者、突破“卡脖子”技术的攻关者、“板凳坐得十年冷”的坚守者和“把论文写在大地上”的科学家，为实现以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴做出更大的贡献。

本次培训分为线下和线上两部分课程，周期为半年，将包括理论学习、经验交流、实践锻炼等多个环节，做到科研管理全流程集约化统筹管理，打造一支懂技术、善管理、能创新的优秀科技人才队伍，不断推进中国核电科技创新能力建设迈上新台阶。

(责编：曹淼、李源)

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