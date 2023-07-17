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中央气象台发布台风橙色预警 预计17日夜间登陆

2023年07月17日08:45 | 来源：人民网
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人民网北京7月17日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第4号台风“泰利”（强热带风暴级）的中心今天早晨5点钟（北京时，下同）位于我国广东省湛江市东偏南方向约375公里的南海西北部海面上，就是北纬20.0度、东经113.7度，中心附近最大风力有11级（30米/秒），中心最低气压为980百帕，七级风圈半径300-320公里，十级风圈半径90公里。

预计，台风中心将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐增强，并于17日夜间在广东阳江到海南文昌一带沿海登陆（台风级或强台风级，35-42米/秒，12-14级），18日进入北部湾，以后趋向越南北部沿海和广西沿海。

7月17日08时至18日08时，南海大部、北部湾、琼州海峡、广东沿海、广西沿海、海南岛沿海、西沙、中沙、南沙及黄岩岛附近海面将有6-8级大风，其中南海北部海域、琼州海峡、北部湾北部海域、广东中西部沿海、广西沿海、海南岛北部风力有9-11级，台风中心经过的附近海域和岛屿风力有12-14级，阵风15-16级。

7月17日08时至18日08时，广东西部和南部、广西中南部、海南岛、福建南部等地部分地区有大到暴雨，其中，广西南部、广东西南部、海南岛中北部等地部分地区有大暴雨，广东西南部沿海、海南岛北部等地局地特大暴雨（250-280毫米）。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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