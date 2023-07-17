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引汉济渭先期通水 长江黄河关中握手

张斌 邵瑞
2023年07月17日08:47 | 来源：新华社
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新华社西安7月16日电（记者张斌 邵瑞）历经十余年建设，国家重大水利工程——引汉济渭工程16日成功实现先期通水。从长江最大支流汉江引来的江水，穿过近百公里的秦岭输水隧洞后，最终将补给黄河最大支流渭河，从而实现长江和黄河在关中大地握手。

地处西北的陕西水资源总量长期不足且时空分布不均。陕西省水利厅统计数据显示，陕西省多年平均水资源总量为全国总量的1.48%，全省人均水资源量仅为全国平均水平的一半，并且全省71%的水资源分布在陕南地区，缺水成为制约关中和陕北地区经济社会发展的关键“瓶颈”。

为改变这一状况，经国家有关部门批复，2011年底引汉济渭工程正式开工建设。这一重大工程由调水工程（一期工程）和输配水工程（二期工程和三期工程）组成，总投资约516亿元，目前一期工程已基本完工，二期工程部分完工。

“这一工程统筹陕西三大区域，解渴陕北、滋润关中、带动陕南，具有深远意义。”陕西省水利厅厅长郑维国说，调蓄丰水期的汉江水发电、供水，带动陕南绿色产业发展；汉江水进入关中后，可有效补给关中城市群用水、减少当地地下水开采；通过水权置换等，还将为陕北争取黄河干流取水指标，为陕北国家能源化工基地建设提供用水保障。

调水线同样也是“科技线”。据设计施工单位介绍，这项工程破解了诸多重大技术难题，甚至是世界性难题，它是人类首次从底部横穿秦岭山脉，将长江流域的汉江水调入黄河流域的一项伟大壮举。

据悉，工程全部建成投用后，将解决西安、咸阳、渭南、杨凌等关中地区城市的生活与工业用水需求，受水区域总面积1.4万平方公里，受益人口1411万人，新增500万人口规模的城市用水。

(责编：王震、陈键)
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