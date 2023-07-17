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“追风逐日” 向绿而行

河北加快新型能源强省建设观察

2023年07月17日08:48 | 来源：新华每日电讯 要 闻
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新华社石家庄7月15日电（记者李凤双 闫起磊 秦婧 杨帆）炎炎夏日，在河北省坝上地区张北县，走进国家风光储输示范工程现场，只见一座座巨大的白色风机缓缓转动，整齐划一的太阳能光伏板在阳光照射下熠熠生辉。

“这一示范工程集风力发电、光伏发电、储能系统、智能输电于一体，依托30余项新技术和119台（套）高新设备，破解了大规模新能源集中并网、集成应用的世界性难题。”国网冀北张家口风光储输新能源有限公司党建部主任梁立新说。

得益于特殊气候条件，张家口风能、太阳能尤为丰富，适合大规模开发，而张北可再生能源柔性直流电网的建成投用，保障了源源不断发出的绿电，能稳稳当当地“送”出去。

“张北柔直电网将大规模、不稳定的可再生能源进行多点汇集，形成稳定可控的电源，每年可将140亿千瓦时清洁电能输入北京。”国网冀北超高压公司特高压交直流运检中心副主任李振动说，柔直电网的建成显著提升了张北地区新能源外送能力，提高了京津冀地区绿色电能比例。

记者从河北省发改委了解到，河北立足资源禀赋，抢抓国家推进能源革命机遇，聚焦建设新型能源强省，大力推进风电、光伏、抽水蓄能、氢能等新能源开发利用，加快构建稳定可靠、多能互补的能源体系，助力京津冀重塑能源格局和绿色转型发展。

近年来，河北省可再生能源实现规模化发展。张家口可再生能源示范区、承德国家可持续发展议程创新示范区、风电制氢综合利用示范项目、海兴光伏“领跑者”基地等一批国家级可再生能源示范项目及配套工程加快建设。冀北清洁能源基地列入国家“十四五”七大陆上新能源基地，绿色低碳转型发展势头强劲。

为更好存储坝上地区富余风光绿电，在承德市燕山深处，国网新源河北丰宁抽水蓄能电站应运而生。

“电站在用电低谷时利用富余的风电、光伏电能把水抽到山上，在用电高峰时放水发电，不仅维护了电网安全运行，还保证了京津冀地区的绿电供应。”国网新源河北丰宁抽水蓄能有限公司负责人说，电站总装机360万千瓦，计划于2024年实现12台机组全部投产，届时年发电量将达66亿千瓦时。

河北省能源局相关负责人介绍，河北大力规划建设抽水蓄能电站项目，全省在建抽水蓄能项目11个、总装机规模1620万千瓦，储能应急保障水平持续增强。

此外，河北氢能产业发展势头良好。在唐山，目前国内单体产能最大的电池燃料用氢气生产项目已投产；在张家口，数百辆氢燃料电池公交车投用，“绿电制氢”前景被广泛看好。全省已形成覆盖制氢、氢能装备、加氢站、燃料电池、整车及应用的完整产业链。

根据河北省加快建设新型能源强省行动方案，河北将加快构建形成“风、光、水、火、核、储、氢”多能互补的能源格局，大力开展实施抽水蓄能开发提速、风电光伏高质量跃升、海上风电有序开发、清洁火电高质量建设、坚强智能电网建设、核电项目稳步推进、天然气输储基地建设等7个专项行动，到2027年，新型能源产业成为河北现代化建设重要支撑。

(责编：王震、陈键)
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