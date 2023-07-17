惠小勇 李思远 田中全

山随平野尽，江入大荒流。万里长江出三峡，最后一处关口是荆门和虎牙两山。湖北省宜昌市猇亭区就坐落虎牙山之下。

凭借独特区位和便利水运，从20世纪80年代，化工企业如雨后春笋般在猇亭落地。猇亭一跃成为长江沿线有名的化工重镇。

“化工业高度发达，沿江一公里内就有21家化工厂，猇亭人均GDP常年稳居宜昌市首位。”猇亭区委副书记、区长左晓说，化工业带来税收就业的同时，也让当地陷入“化工围江”困局，林立的烟囱厂房、密布的砂石码头，威胁着长江生态安全。

污染治理刻不容缓，绿色发展势在必行。在“共抓大保护、不搞大开发”理念的指引下，2016年以来，长江沿江省市和有关长江流域机构着眼中华民族长远利益，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，找准病根，综合治理。猇亭积极响应，以壮士断腕的决心主动破解“化工围江”难题，大力实施“绿色猇亭三年行动计划”，投资59亿元、实施项目127个，推动绿色发展落地见效；编制化工产业转型升级规划，按照“关5改7搬9”路线图有序推进21家化工企业“关改搬转”……

一个个化工企业实现完美的绿色嬗变。

走进兴发集团宜昌新材料产业园，沿江约1公里长的景观带内，绿树成荫、生机盎然。作为大型精细磷化工企业，兴发集团全面推动“关停、转型、搬迁、治污、复绿”5大工程，累计投资近百亿元，拆除沿江生产装置，腾退出950米长江岸线全部进行绿化，建设污水处理再利用装置。

企业转型催生高质量发展新动能，一批“含绿量”“含新量”“含金量”更高的产业迎来蓬勃发展。

在以兴发集团为主体建立的三峡实验室，黑磷、硅气凝胶等新材料正在展出。“这些黑磷是我们自主研发的，可用于超级快充、芯片制造等。”兴发集团相关负责人说，“普通黄磷一吨卖2万多元，而我手中的黑磷，一克就可卖到5000元。”

在广汽传祺宜昌生产基地，500余台机器人有序协作，对汽车进行智能化安装。自2019年投产以来，这个工厂加速在新能源汽车领域布局，陆续投产4款量产车，向新能源科技企业转型。

在酵母行业巨头安琪酵母绿色生产基地，机械手上下翻飞，一包包干酵母运下生产线，销往全国各地。自去年投产以来，生产基地通过装备升级，有效降低气、水和电等消耗。据介绍，该项目设计年产2.2万吨高活性干酵母、1.65万吨酵母抽提物、2000吨鲜酵母和1000吨中试特种干酵母，达产后年营业收入将超10亿元。

猇亭区委书记李小军说，目前，猇亭拥有国家级创新平台4个，省级创新平台32个，国家级制造业单项冠军1家，省级制造业单项冠军13家，14个单项产品产量位居全球或全国前列。

曾为“脏乱差”的工业码头，成了网红打卡点。“长江大保护可持续实践”艺术展馆内，一件件由长江漂浮物、化工废料等废弃物加工制作的艺术展品正在展出，向人们传递长江大保护的科学理念。夕阳下，人们成群结队，散步、拍照、荡秋千，惬意十足。

虎牙山上，石阶古栈道如一条巨龙，崎岖逶迤，镶嵌在悬崖峭壁之间；山下，江水滚滚东流、生生不息；岸边，正在建设的15公里生态廊道，把三国古战场、灯塔广场和长江大保护教育基地等地标串珠成链。一幅山水相融的画卷正徐徐展开。

新华社武汉7月15日电

(责编：王震、陈键)

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