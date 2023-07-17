沈汝发

新华社南京7月16日电（记者沈汝发）“双创”人才引进重点指标连续7年位居全省第二、人才总量稳居全省第一方阵、一批产业领军人才……位于江苏中部的南通市近年来拿出“真心实意”“真金白银”延揽人才，为高质量发展提供了强劲动力。

“选择落地南通，是被南通人才招引团队的诚意打动。”南通秒瞰科技有限公司负责人章寅回忆说，南通经济技术开发区的星湖天时科创园招商团队主动与公司反复对接、洽谈，提供了从项目落地到人才招引，再到投融资对接的全过程服务，“有一种宾至如归的感觉。”

2022年，章寅团队在招商团队推荐下成功入选人才引进计划，获得350万元启动资金。目前公司专注5G新基建、自动驾驶、机器人等领域的视觉传输技术，不到两年已积累大量客户，销售收入达数百万元。

南通还推出一系列极具含金量和竞争力的扶持政策，形成强大的“人才磁吸”现象。在12日开幕的2023中国南通江海英才创业周上，南通又出台“人才新政4.0”和“新科创30条”。

根据规定，对符合条件的领军型高端人才，南通将给予1000万元的资金资助，用于“卡脖子”技术的攻关突破，助力科技现代化。对符合条件的创业类人才项目，采取拨投股方式给予支持。重大顶尖人才项目，一事一议，不设上限。

2021年，同济大学博士李蜜带着资金、技术、团队来到南通市海门区，创办了江苏亿控智能装备有限公司，在人才、科创政策的加持下，获得海门金玖一期科技股权投资基金3000多万元投资，完成5000平方米办公场所和生产基地建设。截至目前，公司营业收入已达7000万元。

一大批产业领军人才纷纷选择南通，江海英才创业周举办13年来，落户人才项目超过900个，新增创投资本110多亿元。

交通出行、子女入学、医疗保健……南通针对这些“关键小事”，为人才提供细致入微的服务，营造“如鱼得水、如鸟归林”的人才生态。

“以往从上海来启东，光辗转车站的时间就要将近1个小时，沪启人才专线开通后，公司门口就可免费乘车。”拓信达（启东）医药生物科技有限公司执行董事皮红军说。沪启人才专线是南通下辖启东市为破解沪籍人才通勤痛点推出的交通服务。

打造从“一张床”“一间房”到“一套房”的多层次、全覆盖人才住房保障体系，开通12345“尚贤”人才服务热线……一系列暖心服务，让人才在南通安心扎根。

目前，南通市人才总量达到157万人，其中高层次人才13万人，高技能人才53万人，形成生物医药、芯片设计、智慧建筑等新兴产业集群，城市发展创新动能日益强劲。

南通市委书记吴新明说，南通将深入实施“江海英才集聚工程”，持续推出高含金量的人才新政，构建高承载力的科创平台，引育高成长性的创新主体，加快建设青年和人才友好型城市，更多依靠创新驱动的内涵型增长实现高质量发展，为打造全省高质量发展重要增长极提供坚强支撑。

(责编：王震、陈键)

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