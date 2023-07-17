叶含勇 董小红

成都烟火何处寻，猛追湾里味正浓。

仲夏夜，锦江边暑热难消。成都猛追湾望平滨河路两侧，慕名而来的游客，或徘徊十二月市“打包”成都味道，或扎堆滨江露天酒吧，啤酒串串“龙门阵”，共同迎接即将在这座城市举行的第31届世界大学生夏季运动会。

29岁的以色列人阿布在成都生活了11年，前年在望平滨河路开了一家西式餐吧，这是他开在成都的第三家店。“成都人待我们像自己的家人，这里的滨水空间与我的家乡也很相似，一楼商家可以外摆，游客多了还能给楼上餐吧引流。”

与望平滨河路平行的望平街，则是油爆爆的市井烟火味。砖红色老房外墙散发着怀旧工业风，纷至沓来的游客把老街两边的火锅、烧烤、钵钵鸡塞得满满当当。

“以前这里是一家企业的职工宿舍区，楼下临江地带都是围起来的，没有滨河路，到了夏天味道很大，居民都不愿意来。”一位老街坊说，“政府整治后，商人、游客喜欢来，我们住着也巴适，要是有机会，我还想把房子租两间出来做生意。”

成都方言里，“巴适”有舒服、真棒的意思。成都人懂“巴适”、敢“巴适”。在成都流行一种说法：理解了成都人对“巴适”的执着，才能真正理解成都的城市文化。

“在沉浸式体验成都的日子里，最打动我们的，就是这种扎根在繁华中的烟火气、风景之下的城市温度和幸福感。”历时1年抓拍100多位成都市民200多组真实生活镜头，于近期推出城市形象宣传片《成都无边界》的导演程方和程晓说。

这种烟火气，来自成都人千百年来养成的乐观通达与开放包容。

很多外地游客都会对现存于四川博物院的那个手舞足蹈、开怀大笑的立式说唱俑印象深刻。这件说唱俑于1963年出土于成都市郫县宋家林一处东汉砖室墓。四川博物院专家谢志成指出，其实在四川出土的汉代陶俑有一个最大的共同点，那就是全部面带笑容。

历史上，成都曾因战乱兵祸数度遭受重创，最终能够挺过苦难再造辉煌，就是因为这种生生不息的精神，让这里的人们能直面苦难，乐观通达。

独特的移民文化则强化了开放包容的生活态度。成都历史上经历过数次大移民，五湖四海而来的人们，带来了风格各异的建筑、美食、娱乐、风俗，并在交流碰撞中走向了心理和文化融合，形成了繁荣的移民文化，大家齐心协力、守望相助，共同完成重建家园的过程。

这种烟火气，也来自这座城市对幸福生活的执着追求。

作为建设践行新发展理念的公园城市示范区，成都的发展定位之一，就是建设“城市人民宜居宜业的示范区”，使城市发展更有温度、人民生活更有质感，率先打造人民美好生活的幸福家园。

利用空闲零星地块打造社区花园，实现“推窗见绿、出门见景”；拆除部分老公园的围墙，实现公园与社区界面、功能、业态融合；开展“金角银边”场景建设，利用河边、桥下、街旁、地下等城市空间，打造网红运动场、美丽小公园、智慧科普角……每一处空间的华丽变身，都折射出这座城市对“巴适”的执着。

其实，这里随处都有创新创业扎根的空间。位于成都太古里的玉成街，原本只是闹市里的一条陋巷，随着附近商圈人气的持续弥散，当地不失时机推进了一个城市更新项目。现在，老旧院落的居民家门口就能体验“入则庭院出则繁华”的幸福感。

今年年初，位于锦江区国华街，曾以“后备厢经济”闻名的三色路夜市开街回归。华灯初上，江边绿道上是慢跑的健儿，路边是人头攒动的“吃货”，一个个“后备厢”的小老板，都在施展各自的聪明才智和绝活儿，与这座城市进行着一场以“巴适”为目标的双向奔赴。“最近地方趁着成都大运会举办的契机，又在推进经营升级，希望以后能更接地气，给我们这些草根带来更多惊喜。”一位外地经营者说。

“余生很长，何事慌张？”

成都铁像寺水街陈锦茶铺的这副对联，生动诠释了这种烟火气所蕴含的城市精神，以及成都人对生命的尊重、对生活的热爱、对幸福的追求。

“这就是一座幸福城市应该有的模样，正好迎接五湖四海而来的嘉宾。”文化学者顾衡说。

新华社成都7月15日电

(责编：王震、陈键)

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