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江西为农民加开“粮油课”

2023年07月17日08:55 | 来源：新华社
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新华社南昌7月16日电（记者陈春园）2023年，江西省农业农村部门将对3万名以上农民开展高素质培训，重点夯实保障粮油等主要农产品供给的人才支撑基础。根据江西日前出台的《2023年全省农民教育培训工作方案》，全年围绕粮油稳产保供任务开设的班次和培训人数，粮食主产县不低于85%，非粮食主产县不低于75%。

今年的培训工作将实施高素质农民直播课堂、油菜产业发展、专业农机手等七大专项培训行动。其中，江西省农业农村厅全年将举办不少于20期高素质农民直播课堂，全省将培训拖拉机和联合收割机驾驶员6615名，信丰、高安等全国农业科技现代化先行县将分别培养100名至200名产业发展带头人。

方案要求，粮食、油料主产县要立足本区域主要粮油作物，围绕作物生产全过程全周期开展培训，突出良种选购及制种、关键生产技术、病虫害防治等内容；同时，强化田间地头实践实训，依托农民合作社、家庭农场、农业企业等，切实提升农民实操水平。非粮油主产县重点围绕落实大食物观，因地制宜开展果菜棉茶等经济作物生产管理培训、畜牧水产养殖户培训等。

为提升农村产业发展能力，江西将重点组织家庭农场主、农民合作社带头人、返乡创新创业人员等，围绕生产组织、电商直播、风险防控和农产品“三品一标”等，开展全产业链技能培训，并普及绿色种养、科学施肥用药、农业减排固碳等知识。

(责编：王震、陈键)
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