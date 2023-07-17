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农业银行举办首场“农银投行 智享沙龙”系列客户活动

2023年07月17日09:59 | 来源：新华网
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原标题：农业银行成功举办首场“农银投行 智享沙龙”系列客户活动

　　7月13日，由农业银行主办的“农银投行 智享沙龙”活动在上海举办。

　　本次活动是农银投行全国巡回系列客户沙龙活动首站，主题为“投行高质量服务高校园区科创金融”，来自国家金融与发展实验室、上海杨浦区金融办、杨浦区投资服务发展中心、杨浦科创集团、同济科技园等单位，以及农银国际、农银汇理、法巴农银理财等40余位嘉宾出席活动。

　　首站“农银投行 智享沙龙”活动以服务高科技企业金融需求为核心，发挥全集团协作优势，定制科创金融投行服务方案，以股权融资、境外上市、科创票据、知识产权ABN等产品解决企业融资痛点、难点，吸引多家“专精特新”企业参与。同时，该活动汇集政府、园区、高校多方资源，整合招商引资优惠政策、园区建设先进理论、产教融合应用模式等信息，为企业战略规划、市场拓展提供决策参考。今后，农业银行将在全国各地每月举行1-2场系列客户沙龙活动，提升投行服务覆盖面，持续满足企业金融需求。

　　“农银投行 智享沙龙”系列沙龙活动是农业银行以投行手段更好服务实体经济的有效方式，旨在围绕国家战略性新兴产业，搭建政府、企业、银行沟通交流与业务撮合平台，构筑农银投行客户服务的“服务圈”“朋友圈”与“生态圈”。

　　农业银行将持续发挥投行在助力扩大内需、支持现代化产业体系、深化国企改革、促进盘活存量等方面的作用，以高质量投行服务助力实体经济高质量发展。

(责编：董童、李源)
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