2023“夜宁夏 潮生活”促消费活动启幕
2023年07月18日08:26 | 来源：新华网
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原标题：2023“夜宁夏 潮生活”促消费活动启幕
16日晚，“夜宁夏 潮生活”促消费活动暨第四届“宁夏夜绽生活节”在银川悠阅城启幕。活动从7月持续到9月，期间五市商务主管部门及各金融机构、特色商圈、企业商户将针对夜间晚8点后消费，共同发放夜间优惠补贴，实行随机立减活动。
2023“夜宁夏 潮生活”促消费活动，从年轻力、文化力、消费力等角度为“夜宁夏”品牌升级扩容。活动内容包括“两会一评三行动”，即：举办启动仪式大会和“夜晚造梦者”夜经济发展论坛；评选一批夜间消费示范点；开展星光市集品牌提升行动、“城市夜归人”夜间惠民行动和“城市星光打卡”话题引流行动。通过六大分项活动，积极培育品牌，创新模式，挖掘热点，再造夜间消费新地标，创造更多夜间消费新场景，拓展更大夜间消费新空间，营造更好夜间消费环境，进一步丰富“夜购”“夜宴”“夜娱”“夜游”“夜演”“夜健”等消费供给，点亮宁夏夜晚，提振消费信心，释放消费潜力。
今年以来，宁夏商务厅聚力打好“消费恢复翻身仗”，聚焦培育引进更具竞争力的市场主体，供给更加优质的消费商品，营造更为浓厚的消费氛围，持续打造“夜宁夏 潮生活”品牌IP，实现消费热点有把握、消费爆点有创造、消费氛围有提升，推动宁夏夜间经济实现高质量发展。（记者 苏醒）
(责编：曹淼、李源)
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