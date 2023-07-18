“还老百姓蓝天白云、繁星闪烁”，“还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象”，“为老百姓留住鸟语花香田园风光”……

从打赢蓝天保卫战到水污染防治、土壤污染防治、农村人居环境整治，习近平总书记强调，要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域。

总书记的话，句句说在老百姓的心坎上。让我们跟着卫星视角，看这些年我国各地的生态之变。

蓝天

【总书记这样说】

坚决打赢蓝天保卫战是重中之重，要以空气质量明显改善为刚性要求，强化联防联控，基本消除重污染天气，还老百姓蓝天白云、繁星闪烁。

【数据看变化】

空气质量直接关系到老百姓的幸福感。新时代十年来，治污攻坚啃下一个又一个硬骨头，中国成为全球改善空气质量速度最快的国家。2022年，全国地级及以上城市空气质量优良天数比例达86.5%，重污染天数比例首次降到1%以内。

【地方生态之变】

2017年，山钢集团济钢集团有限公司（原济南钢铁总厂）关停全部钢铁产线。随着济钢等企业的绿色转型，“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”的泉城济南渐渐摆脱雾霾困扰，蓝天白云越来越多。

碧水

【总书记这样说】

要深入实施水污染防治行动计划，保障饮用水安全，基本消灭城市黑臭水体，还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象。

【数据看变化】

水是生存之本、文明之源。统筹水资源、水环境、水生态治理，一条条河流、一个个湖泊变了模样。2022年，全国地表水水质优良断面比例升至87.9%，已接近发达国家水平。全国近岸海域水质优良比例达到81.9%。

【地方生态之变】

新时代十年，太湖水质稳定保持Ⅳ类。15条主要入湖河流全部达到或优于Ⅲ类，其中4条达到Ⅱ类。2022年，太湖蓝藻发生次数、面积、密度均为2016年以来第二低值，异常水体发生次数为近10年来最少。

净土

【总书记这样说】

要全面落实土壤污染防治行动计划，突出重点区域、行业和污染物，强化土壤污染管控和修复，有效防范风险，让老百姓吃得放心、住得安心。

【数据看变化】

2019年，我国首部土壤污染防治法施行，为土壤污染防治工作提供了法治保障。多年来，我国建成涵盖8万个点位的国家土壤环境监测网络，实现土壤环境质量监测点位所有县（市、区）全覆盖；“源头整治”与“安全利用”双管齐下，全国受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均超过90%。

【地方生态之变】

贵州省毕节市金沙县白坪村，30年前遍布大大小小硫磺厂，一些土地含硫指标严重超标，周围农民种的庄稼受到严重影响，生态环境遭到严重破坏。2013年以来，经过多年的环境治理和生态修复，白坪村现在森林覆盖率达到75%，发展了8000亩中药材种植，“硫磺矿区”逐渐实现从“黑色印象”到“绿色基调”，从“矿区伤疤”到“中药材园区”的转变。

美丽乡村

【总书记这样说】

要持续开展农村人居环境整治行动，打造美丽乡村，为老百姓留住鸟语花香田园风光。

【数据看变化】

截至2021年底，我国农村卫生厕所普及率超过70%，农村生活垃圾进行收运处理的自然村比例稳定保持在90%以上，农村生活污水乱排现象基本得到管控。2022年全国农村自来水普及率达到87%。各地把挖掘原生态村居风貌和引入现代元素结合起来，打造各具特色的现代版“富春山居图”。

【地方生态之变】

得益于“千万工程”的指引，这些年来，浙江省淳安县下姜村从“穷山沟”变身“绿富美”，走在村里，但见远山含黛、溪水潺潺，石板路一尘不染，一栋栋小楼参差错落。目前，下姜村森林覆盖率超过90%，成功创建国家4A级旅游景区。

“希望蓝天常在、青山常在、绿水常在，让孩子们都生活在良好的生态环境之中……”习近平总书记不只一次这样深情讲述。

良好生态环境是最普惠的民生福祉。在习近平生态文明思想指引下，中国坚定不移走绿色发展之路，人与自然和谐共生的美丽中国，正在从蓝图变为现实。

出品：李俊

策划：常爱玲 齐慧杰 周宁 令伟家

监制：黄庆华 朱斯哲 何莉 周年钧

统筹：姜子炜

文案：侯帮兴

记者：袁敏 秦华江 李凡 马剑

编辑：王浩程 郭洁宇 李梦婷

设计：赵丹阳

技术支持：密雅琪

实习生：严柔欣 翁学学 李梓萌

(责编：王静、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经