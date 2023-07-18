乡村消费市场持续活跃 消费品零售额同比增长8.4%
2023年07月18日09:06 | 来源：央视网
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原标题：乡村消费市场持续活跃 消费品零售额同比增长8.4%
国务院新闻办公室7月17日举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，随着我国经济恢复向好，促消费政策落地显效，居民消费稳步扩大，消费新动能发展壮大。
今年上半年，全国社会消费品零售总额达到22.8万亿元，同比增长8.2%，明显快于去年全年。上半年全国居民人均消费支出同比名义增长8.4%，快于上年同期5.9个百分点，全国餐饮收入同比增长21.4%；营业性客运量同比增长56.3%。
上半年，全国商品零售额同比增长6.8%，限额以上单位八成商品零售类值保持增长。其中，金银珠宝类、体育娱乐用品类等升级类商品的零售额同比分别增长17.5%、10.5%。
随着居民消费理念转变，促进消费提质升级政策显效，消费新动能持续增强。上半年，新能源乘用车销售量超过300万辆，同比增长37.3%；限额以上单位低能耗家用电器和音像器材类零售额同比增速超过20%。
随着线下消费场景有序恢复，体育赛事、演唱会、戏剧表演等文体活动增多，带动消费扩大。上半年，全国居民人均文化娱乐支出同比名义增长38.5%。全国电影票房同比增长52.9%，观影人次增长51.8%。同时，乡村消费市场持续活跃，上半年，乡村消费品零售额同比增长8.4%，增长快于城镇。
付凌晖表示，当前我国正处在消费结构升级较快发展阶段，消费潜力巨大。各地区各部门积极出台实施促消费政策，维护良好的消费秩序，消费环境继续改善，有利于增强消费信心。
(责编：曹淼、李源)
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