人民网北京7月18日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第4号台风“泰利”已于17日晚上22点20分前后在广东省湛江市南三岛沿海登陆，登陆时中心附近最大风力13级（38米/秒），中心最低气压为965百帕，登陆后强度迅速减弱，18日凌晨在广东省湛江市境内由台风级减弱为强热带风暴级，随后进入北部湾，今天早晨5点钟其中心位于广西东兴市偏东方向大约140公里的北部湾海面上，北纬21.4度、东经109.3度，中心附近最大风力10级（28米/秒），中心最低气压为980百帕，七级风圈半径130-150公里，十级风圈半径30公里。

预计，“泰利”将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐减弱，有可能于今天上午在广西沿海再次登陆（热带风暴级或强热带风暴级，23-28米/秒，9-10级），19日在越南北部减弱消散。

7月18日08时至19日08时，南海大部、北部湾、琼州海峡、西沙群岛、中沙群岛及黄岩岛附近海面、南沙群岛以及广东中西部沿海、广西沿海、海南岛沿海将有6-7级风，其中北部湾北部海域、广西沿海、雷州半岛西部沿海将有8-9级大风，“泰利”中心经过的附近海域或地区的风力有10级、阵风11-12级。另外，广东西南部、广西南部和海南岛将有5-6级风、阵风7-8级。

7月18日08时至19日08时，广东大部、广西、福建东南部、湖南中南部、贵州南部、云南东南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广西西部、云南东南部等地的部分地区有大暴雨（100-180毫米）；江西中北部、湖北东部、安徽西部等地的部分地区也有分散性大雨或暴雨。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

5.相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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