原标题：UDE 2023|从客厅到全场景创新 海信视像引领行业进化

7月17日，第四届国际半导体显示博览会（UDE 2023）在深圳开幕。海信视像携ULED X参考级影像新品、全球首款顶嵌式激光影院、艺术电视、电竞显示器、VR一体机等全场景显示新品亮相，为观众带来了一场精彩绝伦的美好生活秀。

把家搬进UDE 海信视像带来未来家居生活新体验

本届UDE，海信视像围绕用户真实家庭场景展示显示产品，将一整个“家”搬进展厅。走进海信家居生活体验馆，用户能沉浸式感受科技加持下的美好家居生活。

客厅内，技术创新担当全球首款8K激光电视LX，拥有高达7680 X 4320的分辨率，行业最高色域110% BT.2020，高于传统电视2-3倍的色彩表现力，让无与伦比的饱满细节与纯粹色彩尽在眼前，再搭载全套哈曼卡顿4.1.2多声道定制音响系统和120英寸巨幕，观影体验直达院线级别。

进入卧室，最新上市的100英寸激光电视L8K，为追求高品质观影体验的用户提供了绝佳沉浸影音解决方案。作为全球首个获得IMAX Enhanced认证的激光电视产品，L8K的影院级画质、音质及内容链路满足电影发烧友的极致观影想象。

海信全球首款顶嵌式激光影院首次公开亮相，15mm行业最薄超轻巨幕，如壁画般无缝贴合墙面，轻松融入家居环境，以极简美学打造出拼嵌一体化视感的隐奢空间。作为激光电视品类的开创者，海信通过核心部件优化、光学引擎升级，以科技定义家庭观影，持续提升用户体验。

来到会客室内，高颜值的艺术电视播放着世界名画，彰显“主人”艺术品位；闲暇时间来到阳台，可用移动智慧屏X7H健身或观影；想学习或者娱乐，就去书房用电竞显示器、VR一体机等开启黑科技体验；在走廊，也能不经意邂逅智慧拟窗带来的户外流动的风景。

“家居化消费正在为显示产品创造新价值”，正如海信视像总裁李炜所言，现场火爆的参观情况释放出显示行业新风向信号，真正满足场景需求的高端新产品正受到更多消费者的追捧。

参考级影像超大屏“天团”亮相，ULED X重塑高端画质天花板

展会现场，海信电视98英寸U8H、98英寸U7K、100英寸E8K组成的ULED X参考级影像新品超大屏“天团”，凭借震撼、通透细腻的画质表现，成为最吸睛的区域之一。

位居C位的98U8H，拥有行业最高6000级分区，可以实现XDR 2000nits峰值亮度、144Hz原生高刷，是高端电视画质标杆。颜值方面，海信电视U8还凭借超薄壁画设计，实现了更好的家居融合，斩获2023年德国红点奖和iF设计奖两项国际顶级设计大奖。

98U7K性能同样顶尖，搭载了海信自研信芯X画质芯片，应用独家定制的黑曜屏，支持240Hz高刷，曾获得专业媒体、权威机构高度评价；100 E8K作为行业首款千级分区百吋MiniLED电视，重新定义了巨幕影音新标杆。

ULED X参考级影像新品的强悍表现背后，是海信自研芯片、背光控制等多项自主技术的融合创新。2023年，海信ULED X感知画质技术平台全新升级，在追求实验室参数提升之外，ULED X更聚焦用户真实观影场景下的感知画质，重塑了液晶显示评价标准，打破了行业画质天花板，为高端液晶显示产业升级奠定了坚实基础。

盈利能力提升，海信电视2023再创高光时刻

作为显示行业领军品牌，海信电视今年上半年坚定用户思维，深入洞察用户需求，以引领行业的创新技术和产品，满足消费者不同应用场景的需求，推动行业向大屏化、高端化和家居化升级，在为用户创造价值的同时，企业也获得健康快速发展。近日，海信视像发布2023年半年度业绩预增公告，预计2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润10.22亿元-10.81亿元，同比增长72.16%-82.10%。

根据奥维睿沃1-5月统计数据，海信系电视全球出货量份额为14.26%，继续稳居全球第二位。在国内市场，根据奥维云网全渠道监测数据，今年1-6月，海信系电视零售量、零售额占有率均高居第一；在75+、85+大屏市场，海信系电视的零售量、零售额占有率均超过30%。

值得一提的是，在UDE2023上，海信电视98U7K和艺术电视55R7K荣获潮电优品奖、海信激光电视L8K拿下显示应用创新大奖。

正如UDE2023的主题“新征程、新风向、新赛道”，海信坚持做高端产业和产业高端，引领家居化、高端化、大屏化的产业发展新趋势，用创新的红利引领行业再进化，开辟出了更加宽广的增长空间。

(责编：曹淼、李源)

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