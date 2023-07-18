原标题：国信证券获深交所证券期货业金融科技研究发展中心2022年度研究课题三等奖

近日，国信证券申报的《基于人工智能推荐赋能的财富管理数字化运营》项目获深交所主办的证券期货业金融科技研究发展中心(以下简称“金融科技中心”)2022年度研究课题三等奖。

一直以来，国信证券立足公司业务发展，探索前沿金融科技应用，并积极参与行业课题研究。在深交所金融科技中心2022年度研究课题中，国信证券入选的5个项目全部通过专家结题评审，并有1个项目获奖。

本次获奖的《基于人工智能推荐赋能的财富管理数字化运营》项目立足于国信证券“数字化、智慧化、敏捷化”的IT战略规划，结合证券财富管理的业务特点，引入业界前沿机器学习、深度学习和金融工程等智能算法能力，并自主研发多个具有创新性的AI算法模型，包括高潜客户挖掘、基金推荐、股票AI因子、基金配置等，从而深度赋能财富管理数字化转型。

目前，AI赋能财富管理相关模型算法已成功落地实施，上线于国信量化平台、投研平台、理财APP等多个平台，在服务财富管理业务数千名员工和千万量级客户过程中取得良好效果。

国信证券在推进数字化转型和高质量发展的同时始终以客户为中心，围绕客户需求积极运用数字化手段开发个性化、 差异化、定制化的金融产品和服务，提升客户服务质量和服务满意度，用专业赢得口碑、信赖与尊重，以金融科技创新驱动高质量发展新格局。

(责编：董童、李源)

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