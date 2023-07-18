据中国人寿最新消息，7月17日至18日，中国人寿召开2023年上半年工作会议。会议指出，2023年上半年，中国人寿坚持稳中求进工作总基调，认真落实“一增一优六加强”工作思路，高质量发展“进”的势头明显增强，面向未来的发展格局初步形成。集团合并营业收入6325亿元，合并保费收入5497亿元，分别同比增长6%、7.2%；管理资产规模突破12万亿元。

总体看，中国人寿呈现出“三更加、三持续”良好态势：一是深入开展主题教育，奋进姿态更加有力。一批发展难题、历史遗留问题逐步得到破解，系统上下理想信念更加坚定，发展信心更加强劲。二是积极服务国家大局，央企担当更加彰显。大力拓展民生保障服务，企业年金和职业年金管理规模超1.5万亿元，具有较强养老属性的年金保险积累准备金达1.7万亿元，个人养老金、商业养老金业务规模行业领先，长期护理保险覆盖人数3300多万人，养老产业布局不断拓展。全方位支持实体经济发展，保险资金投资实体经济存量规模突破4.2万亿元，落地一批有影响力的项目；战略性新兴产业贷款、中长期制造业贷款以及涉农贷款余额分别较年初增长31%、32%和12%。深度服务国家安全和社会治理体系，巨灾保险保费同比增长5%，农险保费增速25%。三是全面强化价值创造，发展格局更加优化。各板块各单位结构更优、价值更高、态势更好。四是不断深化改革创新，发展动能持续增强。数字化转型全面提速，协同发展再上新台阶，营销体制改革稳步推进。五是着力防范化解风险，安全底线持续巩固。加强风险形势研判和动态监测预警，系统排查和积极化解重点领域风险隐患，全面加强合规管理和消费者权益保护。六是推进全面从严治党，政治生态持续净化。全面强化干部管理使用，创新实施“大监督”体系，持之以恒正风肃纪反腐。

会议强调，要紧紧围绕突出政治引领、市场领先、效益优良、创新驱动、形象卓越“五个突出”和一流的经营效益、一流的产品服务、一流的品牌声誉、一流的公司治理、一流的创新能力、一流的资源聚集与配置能力、一流的人才队伍、一流的风险防控“八个一流”，全面加快世界一流企业建设。具体要落实好以下四方面：持续强化战略思维能力，把握大局大势。保险作为“国之重器”，在党和国家事业全局中的作用会越来越大，未来较长时间中国仍将是全球最具潜力、最有活力的保险市场。牢固树立最大诚信理念，提振行业社会形象。要树牢以客户为中心发展理念，变革管理模式，升级产品服务，让保险成为老百姓的知心人、好伙伴。始终坚持依法合规经营，夯实价值基础。要着力抓好合规文化建设，持续完善培训体系，不断完善制度流程，严格督导制度执行。坚持守土有责守土尽责，主动化解风险。要持续完善全覆盖、穿透式的风险感知系统，全力化解存量、遏制增量风险，坚决守牢不发生系统性风险的底线。

会议要求，下半年要坚决贯彻党中央决策部署，落实“一增一优六加强”工作思路和年初各项工作安排，聚焦重点难点，抓好“三强化”，持续巩固来之不易的良好发展势头，确保年度目标任务顺利完成。强化主题教育实效，坚持理论学习一以贯之，推动调查研究取得实在成果，聚焦检视整改推动发展。强化改革发展突破，着力提升效益，巩固发展态势，加快风险处置，持续推进改革。强化管党治党“严”的氛围，压紧压实管党治党政治责任，一体推进“三不腐”，持续纠“四风”树新风。

会议还对下半年经营管理工作作出七项安排，即在加强党的建设上持续发力；在服务国家发展大局上持续发力；在达成年度经营管理目标上持续发力；在新兴业务拓展上持续发力；在深化改革上持续发力；在数字化转型上持续发力；在全面风险防控上持续发力，紧盯年度目标任务，团结奋斗抓落实，奋力争创中国人寿高质量发展新业绩。

(责编：董童、李源)

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