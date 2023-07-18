人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上半年我国空管日均保障航班量恢复至2019年同期约九成

2023年07月18日20:19 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月18日电（记者周圆）今年上半年，全国民航空管系统共保障运输航空起降469万架次，同比增长82.8%；日均保障航班量恢复至2019年同期的89%；航班正常率达到91.4%，空管安全态势总体平稳。

　　这是记者18日从民航空管系统年中工作会议上了解到的消息。

　　“今年以来，我们抓安全、提升空管运行效率和服务品质，有力服务了行业恢复发展。”民航局空管局党委书记文学正在会上介绍，空管部门分析、梳理和整治航班拥堵点，规范雷雨绕飞特别是跨地区跨管制区的大范围绕飞程序及路线。上半年，共缩短飞行距离1406万公里，节省燃油消耗7.6万吨。

　　现代化空管体系建设方面，上半年空管系统加快重点工程项目建设，完成民航发展基金预算10亿元，同比增长11%。批复空管系统设备集中采购实施方案，合计金额14.25亿元。

　　文学正表示，下半年，民航恢复发展的基础将更加巩固，空管也将迎来新的发展机遇。全系统要不断提升安全管控能力，全力确保空管队伍总体稳定；持续优化空域环境，继续推进空中大通道建设，全力做好今年暑运保障工作；加快基础设施建设，深化与周边国家和地区交流合作。

(责编：袁勃、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：6月份就业主体人群失业率处于历史较低水平
　　人民网北京7月18日电 （记者申佳平）“就业关系到每一个劳动者的权益、关系到每一个家庭的幸福。”今日，在国家发展改革委举行的7月份新闻发布会上，国家发展改革委政研室主任、新闻发言人金贤东介绍，6月份，就业主体人群失业率处于历史较低水平。…
国家发改委：上半年我国经济呈现回升向好态势
　　人民网北京7月18日电 （记者申佳平）今日，在国家发展改革委举行的7月份新闻发布会上，国家发展改革委国民经济综合司副司长李慧表示，“回看上半年经济运行，一季度实现良好开局，二季度持续恢复，我国经济呈现回升向好态势。” 李慧具体介绍，从三大需求看，市场需求逐步恢复，餐饮、文化、旅游等服务消费加快回升，上半年社会消费品零售总额同比增长8.2%，比一季度加快2.4个百分点；重大工程项目建设扎实推进，固定资产投资增长3.8%，其中制造业、基础设施投资分别增长6%、7.2%；外贸稳规模优结构各项工作深入推进，货物进出口增长2.1%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部