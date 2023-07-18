新华社北京7月18日电（记者周圆）今年上半年，全国民航空管系统共保障运输航空起降469万架次，同比增长82.8%；日均保障航班量恢复至2019年同期的89%；航班正常率达到91.4%，空管安全态势总体平稳。

这是记者18日从民航空管系统年中工作会议上了解到的消息。

“今年以来，我们抓安全、提升空管运行效率和服务品质，有力服务了行业恢复发展。”民航局空管局党委书记文学正在会上介绍，空管部门分析、梳理和整治航班拥堵点，规范雷雨绕飞特别是跨地区跨管制区的大范围绕飞程序及路线。上半年，共缩短飞行距离1406万公里，节省燃油消耗7.6万吨。

现代化空管体系建设方面，上半年空管系统加快重点工程项目建设，完成民航发展基金预算10亿元，同比增长11%。批复空管系统设备集中采购实施方案，合计金额14.25亿元。

文学正表示，下半年，民航恢复发展的基础将更加巩固，空管也将迎来新的发展机遇。全系统要不断提升安全管控能力，全力确保空管队伍总体稳定；持续优化空域环境，继续推进空中大通道建设，全力做好今年暑运保障工作；加快基础设施建设，深化与周边国家和地区交流合作。

(责编：袁勃、卫嘉)

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