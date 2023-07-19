国家发改委：坚持常态化召开民营企业家座谈会
2023年07月19日08:55 | 来源：新华社
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新华社北京7月18日电（陈书逸 严赋憬）国家发展改革委国民经济综合司副司长李慧18日表示，国家发展改革委将持续发挥与民营企业沟通交流机制作用，坚持常态化召开民营企业家座谈会。
李慧是在当日国家发展改革委举行的7月份例行新闻发布会上作出上述表述的。
据了解，近期国家发展改革委建立与民营企业沟通交流机制，召开3场民营企业家座谈会，与部分民营企业负责人面对面进行了深入讨论交流，认真听取了民营企业经营发展情况、面临的困难问题和相关意见建议。
“我们邀请的企业来自设备制造、钢铁冶炼、纺织服装、食品加工、新能源、邮政快递、互联网信息、餐饮等多个行业，兼顾了大、中、小型不同规模，覆盖了东、中、西部不同地区，就是要尽可能听取来自各方面的真实情况。”李慧介绍说。
李慧表示，下一步，国家发展改革委将持续发挥与民营企业沟通交流机制作用，坚持常态化召开民营企业家座谈会，认真倾听民营企业家的真实想法，积极协调解决企业提出的具体诉求，及时对现行政策的实施效果进行客观评估，进一步完善宏观政策举措，认真研究论证宏观层面的政策建议，并组织引导地方各级发展改革部门，共同为民营企业等各类所有制企业营造良好的发展环境。
(责编：王震、陈键)
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