张辛欣 严赋憬

制造业的“烟火气”在企业，企业的活力要看生产线。

面对复杂的国内外经济形势，一线企业怎么看、怎么想、怎么做？应对压力与挑战，生产线上有哪些新的故事？行至年中，记者奔赴多地，走进工厂车间，感受一个个企业向新而行的努力，触摸中国制造转型升级的“脉搏”。

“天上都是轨道，地上都是小车，所有东西都在动，只有人不动。”向记者介绍起新改造的工厂，上海嘉麟杰纺织科技有限公司总裁杨世滨兴致勃勃。

这个生产户外运动服装的工厂已没有传统服装制造的场景，取而代之的是智能吊挂系统和集成机器手，干净整洁、高效协作。

杨世滨告诉记者，今年以来，整个行业市场需求低迷，服装生意并不好做。尽管企业面临不少困难，在尽可能地压缩成本，但技术改造的钱不仅不能省，还要想方设法地增加。“我们要优化生产的流程，向管理要效益。”

花费上千万元改造工厂，用数字化提高质量和效率，降低生产成本。上半年嘉麟杰销售额虽然同比略有下降，但效益却有明显提升。

以工厂改造为牵引，带动供应链数字化升级。杨世滨说，企业尝试用数字技术“联通”生产与消费，稳固订单。“市场变，我们也得变。没什么可怕的，变的速度和方式找对了就好了。”

用数字化提升效益、化解压力，是很多企业转型的真实写照。工业和信息化部数据显示，各地建设数字化车间和智能工厂近8000个。其中，2500余个基本完成了数字化转型，这些示范工厂的生产效率平均提升34.8%，产品不良品率平均下降27.4%。

车间的变化里，有传统产业迎难而上的韧性，也有新兴行业面对风口的理性。

新能源汽车，当下最“火”的行业之一。产业规模快速扩大，“链”上企业是否“一路疾驰”？记者走进整车和零部件车间，看到了不同的“风景”。

“能源综合管控系统”——在吉林中国一汽的红旗繁荣工厂冲压车间，屏幕上的几个字引人关注。车间负责人说，这是个会“读生产计划”的系统，通过信息采集、分析和管控，厂房照明等设备可以依据生产计划及实际生产情况进行智能控制。

面对市场的快速拓展，车企并没有简单扩充产能，而是将绿色、智能作为制造的重要考量：再生能源使用、环保工艺应用、污染末端治理，从生产厂房设计到产品制造流程，将节能、环保落进细节。

“越是速度快，越要把准‘方向盘’。”红旗制造中心副总经理修俊一的话道出其中深意——新能源汽车产业本就是应低碳绿色发展而成长，当前更要乘势而上优化生产流程、推进绿色制造，为企业和行业可持续发展积累后劲。

在上海保隆汽车科技(安徽)有限公司的园区内，“产销研”联动让工厂加快协同创新，智能驾驶感知和解决方案、空气悬架等附加值高的产品走俏市场；在联想集团南方智能制造基地，通过开放生态共研共创，在自有品牌生产的同时为中小企业提供产线支撑……

面对风险挑战，要“有守”更要“有为”；把握产业机遇，要踏准节奏也要常怀远虑。

记者一路走、一路看，有传统工厂的转型、有低碳工厂的实践、有智能制造的创新、有共享生产的变迁……生产线上的故事，是当下制造业努力向高端化、智能化、绿色化转型的写照。

一系列举措正不断推动制造业提质升级：国家发展改革委等5部门提出，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围；工业和信息化部明确，把发展先进制造业集群摆到更加突出位置，加快建设现代化产业体系；聚焦人工智能、大数据等新技术，多部门出台切实举措推动与实体经济深度融合……

上半年，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%。不可否认，工业生产稳步恢复的同时，面临的压力和不确定因素仍然较多，但大浪淘沙，赢得主动、赢得市场始终是硬道理。

坚持不懈做优质制造、着力打造更强产品力、有先进理念和长远目光，这些来自生产一线的变化，道出了应对风险挑战的关键，也折射出中国制造爬坡过坎的底气与信心。

新华社北京7月18日电

(责编：王震、陈键)

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