新华社上海7月18日电（记者杜康 周蕊）记者在18日举行的上海市政府新闻发布会上了解到，上海生产性互联网服务平台发展已形成万亿级产业规模和多领域产业赛道。近期上海出台《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》，提出三个方面16项措施，进一步提升平台发展能级和辐射带动力。

上海市商务委主任朱民介绍，近年来，上海市大力发展以大宗商品交易服务平台、工业品电商服务平台、数字化转型服务平台和专业服务平台四个主要分类为代表的生产性互联网服务平台，在部分领域形成了先发优势和集聚效应。

上海的大宗商品交易服务平台已成为上海现代市场体系的重要组成部分，有11家平台年交易规模超过百亿元，其中6家超过千亿元。以上海市的钢铁平台为例，平台结算交易量在全国钢铁平台交易总额占比超过60%，企业用户超过60万家。

上海将进一步加快推动生产性互联网服务平台高质量发展，提升平台的发展能级和辐射带动力。根据意见，上海聚焦生产性互联网服务平台的四个主要分类，将有针对性地提出创新发展措施，强化政策供给，增强市场主体创新能力。

上海将依托国家金融要素市场升级大宗商品场外衍生品平台，加强“期现联动”；建立重要大宗商品价格指数；推动生产、流通及配套服务高效融合、创新发展。

据悉，以意见为指引，上海将结合实际推出具体领域的促进措施，形成“1+X”政策支持体系，近期陆续推出标准体系、绿色低碳、综合监管、金融监管等领域专项政策，确保生产性互联网服务平台健康有序高质量发展。上海相关重点区域还将结合区域发展定位，制定各有特色的区域工作方案，梳理储备一批符合区域产业特色、发展导向的平台企业。

(责编：王震、陈键)

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