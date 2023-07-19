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上海今年前5个月新设外企超2000家

2023年07月19日09:06 | 来源：新华社
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新华社上海7月18日电（周蕊 姚舟怡）记者18日从在此间举行的上海第三十七批跨国公司地区总部和研发中心颁证暨上海市外资项目集中签约仪式上了解到，今年1至5月，上海新设外资企业2096家，同比增长78.7%；实际使用外资111.71亿美元，同比增长17.3%。

在这一仪式上，新认定的31家跨国公司地区总部和13家研发中心获颁证书；77个外资项目集中签约，投资总额达到102.4亿美元。

此次获颁证书的跨国公司地区总部和研发中心具有重点产业领域企业多、行业领军企业多以及企业能级水平高的特点，比如，44家企业中有10家大中华区及以上区域总部和2家全球研发中心。

“此次参加集中签约的外资项目涉及生物医药、电子信息、汽车、时尚消费品等重点产业，以及数字经济、绿色低碳等‘新赛道’。”上海市商务委副主任诸旖说，今年以来，全球跨国公司对上海持续投下“信任票”，跨国公司高管形成“访沪潮”。

诸旖说，上海将坚定不移推动更深层次、更宽领域、更高水平的对外开放，持续打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，为跨国公司在沪发展提供更优服务、创造更好条件。

统计显示，截至目前，上海跨国公司地区总部累计达到922家，外资研发中心累计达到544家。

(责编：王震、陈键)
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