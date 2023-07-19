付丽丽

科技日报北京7月18日电 （记者付丽丽）“截至今年6月底，我国发明专利有效量达456.8万件，同比增长16.9%。”18日，在国新办举行的新闻发布会上，国家知识产权局副局长胡文辉说。胡文辉介绍，我国上半年共授权发明专利43.3万件，实用新型专利110.4万件，外观设计专利34.4万件。受理PCT国际专利申请3.5万件。专利复审结案3.3万件，无效宣告结案4433件。中国申请人通过海牙体系共提交外观设计国际申请957件。

国家知识产权局战略规划司司长葛树表示，当前，我国数字经济核心产业专利创新呈现蓬勃发展态势。统计显示，截至2022年底，我国数字经济核心产业发明专利有效量为160.0万件，其中国内127.3万件，国内与国外在华专利数量总体呈现“八二分”的格局。

葛树介绍，我国数字经济核心产业发明专利增长迅速。2016—2022年，我国数字经济核心产业发明专利授权量年均增速达18.1%，是同期我国发明专利授权总量年均增速的1.5倍。其中，2022年授权数字经济核心产业发明专利33.5万件，同比增长17.5%。

国内企业数字经济领域创新势头也很强劲。截至2022年底，国内数字经济核心产业有效发明专利中，企业拥有量占比为70.9%。利用国内海量数据和丰富应用场景优势，本土创新力量崛起，国内头部企业不断涌现，成为推动数字经济发展的重要力量。同时，东部地区数字经济领域创新优势明显。截至2022年底，长三角、粤港澳大湾区和京津冀地区数字经济核心产业发明专利有效量占国内总量的71.3%，呈现“三强鼎立”的态势，对促进区域经济转型和高质量发展发挥了积极作用。

此外，更多外企来华开展数字经济专利布局。截至2022年底，95个国家（地区）在华拥有数字经济核心产业发明专利32.7万件，其中数字产品制造业所占比重达62.7%。

(责编：王震、陈键)

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