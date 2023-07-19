人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

今明两天降水较为分散 21日起华北等地有较强降雨

2023年07月19日09:20 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月19日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，台风“泰利”远离，今晨暴雨及台风预警均已解除。今明两天，我国降雨较为分散，预计黄淮东南部、江淮、江汉东部和南部、江南北部、四川盆地东部和南部、云南等地将有中到大雨，局地暴雨。

21日起，北方多地将出现明显降雨。预计21日至23日，华北东部、黄淮、东北地区等地有中到大雨，部分地区有暴雨，京津冀等地局地或将有大暴雨出现。公众需关注最新的预报、预警信息，以做好相应的防范措施。

高温方面，预计未来10天，新疆盆地地区、甘肃西部、内蒙古西部高温天气持续，最高气温一般有35-38℃，局地可达40℃以上。此外，19日至20日，华北东部和南部将出现35-37℃的高温天气；21日至25日，四川盆地、陕南、黄淮及其以南大部地区将有大范围高温天气。

预计未来10天，南海及菲律宾以东洋面还将有1-2个台风生成，其中1个将于下旬中后期影响南海北部海域及华南等地。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
今明两天降水较为分散 21日起华北等地有较强降雨
　　人民网北京7月19日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，台风“泰利”远离，今晨暴雨及台风预警均已解除。今明两天，我国降雨较为分散，预计黄淮东南部、江淮、江汉东部和南部、江南北部、四川盆地东部和南部、云南等地将有中到大雨，局地暴雨。…
国家发改委：6月份就业主体人群失业率处于历史较低水平
　　人民网北京7月18日电 （记者申佳平）“就业关系到每一个劳动者的权益、关系到每一个家庭的幸福。”今日，在国家发展改革委举行的7月份新闻发布会上，国家发展改革委政研室主任、新闻发言人金贤东介绍，6月份，就业主体人群失业率处于历史较低水平。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部