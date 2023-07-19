人民网北京7月19日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，台风“泰利”远离，今晨暴雨及台风预警均已解除。今明两天，我国降雨较为分散，预计黄淮东南部、江淮、江汉东部和南部、江南北部、四川盆地东部和南部、云南等地将有中到大雨，局地暴雨。

21日起，北方多地将出现明显降雨。预计21日至23日，华北东部、黄淮、东北地区等地有中到大雨，部分地区有暴雨，京津冀等地局地或将有大暴雨出现。公众需关注最新的预报、预警信息，以做好相应的防范措施。

高温方面，预计未来10天，新疆盆地地区、甘肃西部、内蒙古西部高温天气持续，最高气温一般有35-38℃，局地可达40℃以上。此外，19日至20日，华北东部和南部将出现35-37℃的高温天气；21日至25日，四川盆地、陕南、黄淮及其以南大部地区将有大范围高温天气。

预计未来10天，南海及菲律宾以东洋面还将有1-2个台风生成，其中1个将于下旬中后期影响南海北部海域及华南等地。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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