原标题：激活“暑期消费”活力 “惠享银联”惠民活动火热开展中

伴随暑期消费升温，近日，中国银联结合暑期零售市场的消费特点，携手商业银行推出“零售餐饮指定商户云网随机立减”活动。作为“惠享银联”系列惠民活动之一，该活动将以实实在在的银行业支付优惠回馈广大消费者，助力暑期消费持续回补。

“指定银行APP支付最高立减62元……”在此次暑期活动中，消费者在屈臣氏、全家、百果园、来伊份、必胜客等指定商户门店消费时，使用接入云闪付网络支付平台的银行APP支付，均有机会享受“随机立减”优惠，最高可立减62元。目前已有45家银行APP接入云闪付网络支付平台，包括工商银行手机银行APP、工银e生活APP、中国银行缤纷生活APP、邮储信用卡APP、中信银行APP、光大银行APP、浦发银行APP、浦大喜奔APP、民生银行全民生活APP、华夏银行华彩生活APP、兴业银行兴业生活APP、广发银行手机银行APP、北京银行掌上京彩APP、上海银行手机银行APP、上银美好生活APP、浙商银行APP、宁夏银行手机银行APP、哈行信用卡APP、四川银行APP、青岛银行APP、盛京银行刷新生活APP、民泰银行APP等。

紧跟数字化消费发展趋势，近年来，银联携手商业银行持续开展惠民促消费活动，助力商户稳经营、提振消费信心，延伸普惠金融“触角”。“惠享银联”活动自今年3月推出，并将贯穿全年，覆盖线上线下“衣、食、住、行、娱”等各类民生消费场景，通过叠加“返现、抽奖、票券、立减”等银行特色优惠福利，在妇女节、劳动节、端午节等重要消费节点惠民生促消费，服务实体经济发展。

未来，中国银联将始终贯彻落实国家相关惠民政策，联合手更多商业银行、品牌商户等，以更加多元化的福利活动回馈广大用户，不断提升金融服务民生和实体经济发展的水平。

(责编：董童、李源)

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