人民网北京7月19日电 （记者申佳平）7月19日，国务院新闻办公室举行2023年上半年工业和信息化发展情况新闻发布会。工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，今年以来，我国工业经济恢复向好，信息通信业稳步增长，制造业高质量发展迈出坚实步伐，推进新型工业化取得积极成效。其中，“新三样”出口同比增长61.6%。

赵志国表示，在工业经济方面，随着3月份以来一批稳经济政策效果持续显现，各地支持制造业当家等政策举措出台实施，工业经济保持恢复发展势头。上半年规模以上工业增加值同比增长3.8%，增速较一季度加快0.8个百分点。其中，5、6月当月同比增速分别为3.5%、4.4%，呈现逐月回升态势。工业投资保持扩张，上半年同比增长8.9%，增速较一季度加快0.3个百分点。工业出口提质升级，上半年“新三样”（包括新能源汽车、锂离子电池、太阳能电池）出口同比增长61.6%。企业效益边际改善，利润降幅连续3个月收窄，利润结构不断优化，5月份装备制造业利润同比增长15.2%，连续两个月保持两位数增长。“小巨人”、专精特新企业营业收入、利润增长均高于规上工业企业。

同时，制造业高质量发展步伐明显加快。据中国汽车工业协会数据显示，上半年新能源汽车产量增长42.4%。当前，我国新能源汽车累计产量突破2000万辆。上半年，太阳能电池、工业控制计算机及系统产量分别增长54.5%、34.1%。产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程扎实推进，一批重要技术产品实现突破，C919大型客机投入商业运营，国产首艘大型邮轮顺利出坞。智能制造深入推进，各地建设数字化车间和智能工厂近8000个，涌现出虚拟验证、共享制造等新场景、新方案、新模式。绿色低碳转型成效明显，有色金属、建材、钢铁、化工等行业能耗强度持续下降。

此外，信息通信业赋能作用持续提升。工业和信息化部加强新型信息基础设施建设，大力推进数字经济与实体经济深度融合。行业整体呈现蓬勃发展态势。前6个月，电信业务收入增长6.2%，业务总量同比增长17.1%，累计建成开通5G基站293.7万个，5G移动电话用户达6.76亿户，移动物联网终端用户超过21.2亿。赋能实体经济转型升级。5G应用已经融入60个国民经济大类，加速向工业、医疗、教育、交通等重点领域拓展深化，应用案例数累计超5万个。工业互联网“百城千园行”纵深推进，标识解析体系服务企业超27万家，具有一定影响力的工业互联网平台超过240家。

赵志国指出，中小企业发展环境进一步优化。工业和信息化部强化政策惠企、环境活企、服务助企、创新强企、人才兴企，大力推动中小企业专精特新发展。印发实施《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》。开展第五批专精特新“小巨人”企业培育，深入实施“科技成果赋智、质量标准品牌赋值、数字化赋能”中小企业专项行动。深化产融合作，帮助中小企业通过国家产融合作平台融资5100亿元。开展“一起益企”中小企业服务行动和中小企业服务月活动，前6个月全国各类服务机构服务企业共计700多万家。

“当然也要看到，当前工业经济发展中还面临需求不足、效益下滑等困难和挑战。但是，我国经济整体回升向好的态势没有改变，工业经济发展仍然具有很强的韧性。”赵志国透露，近期工业和信息化部召开了制造业企业座谈会和专精特新企业圆桌会议，与会企业家普遍对后续发展充满信心。下一步，将扎实推进中国式现代化，以新型工业化为目标，以高质量发展为主题，把稳增长摆在更加突出的位置，努力实现工业和信息化经济质的有效提升和量的合理增长。

(责编：申佳平、吕骞)

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