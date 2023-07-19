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工信部：加紧制定实施汽车等十个重点行业稳增长的工作方案

2023年07月19日14:27 | 来源：人民网
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人民网北京7月19日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国透露，下一步将加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长的工作方案。

“当前工业经济发展面临需求不足、效益下滑等困难和挑战。但从趋势上看，我国工业持续发展的基本面没有改变，宏观经济持续回升向好的态势没有改变。”赵志国表示，今年以来，我国工业经济运行总体上保持了恢复向好的发展态势。上半年规模以上工业增加值同比增长3.8%，增速分别较去年上半年和今年一季度加快0.4个和0.8个百分点。作为制造业脊梁的装备制造业保持较好的发展势头，汽车制造业、电气机械和器材制造业等行业利润保持了较高的增长。

他同时介绍，下一步，工业和信息化部将重点抓好以下工作。

一是把稳增长放在更加突出位置。加快落实促进汽车和家居消费等政策，加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长的工作方案。加强规划指导和政策引导，深化部省战略合作，积极支持工业大省挑大梁。聚焦链主企业、专精特新企业等重点企业，建立健全常态化沟通交流机制、问题诉求解决闭环机制，推动经营主体迸发更大活力。

二是努力扩大有效需求。深入开展消费品、原材料“三品”行动，组织新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡，推动医疗装备、通用航空、邮轮游艇等产业创新发展，以高质量供给引领创造需求。加强工业和信息化领域“十四五”专项规划统筹调度，联合国家开发银行实施专项贷款，加大制造业投资力度。引导拓展重点国家及“一带一路”国家和地区市场，巩固工业产品出口。

三是发展壮大新兴产业。开展先进制造业集群发展专项行动，加速向世界级先进制造业集群迈进。加快发展5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物医药及高端医疗装备等新兴产业，进一步增强高铁、电力装备、新能源汽车、光伏、通信设备等领域发展动能。

(责编：申佳平、吕骞)
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